Власти Самары получат от Промсвязьбанка полмиллиарда рублей в кредит

Администрация Самары подвела на сайте госзакупок итоги аукциона на оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

По решению конкурсной комиссии кредит мэрии предоставит Промсвязьбанк. Согласно условиям договора, кредитное учреждение выдаст 500 млн руб. на срок в 730 дней. Заем будет выдаваться в виде возобновляемой кредитной линии. Стоимость контракта (сумма, которую получит банк за все время пользования кредитом) - 82,5 млн рублей.