Власти Самары получат от Промсвязьбанка полмиллиарда рублей в кредит

Администрация Самары подвела на сайте госзакупок итоги аукциона на оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.
По решению конкурсной комиссии кредит мэрии предоставит Промсвязьбанк. Согласно условиям договора, кредитное учреждение выдаст 500 млн руб. на срок в 730 дней. Заем будет выдаваться в виде возобновляемой кредитной линии.
Стоимость контракта (сумма, которую получит банк за все время пользования кредитом) - 82,5 млн рублей.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.