Волейбольная "Нова" продолжит борьбу за Кубок России в полуфинале

Одержав победу в четырех партиях над челябинским "Динамо", "Нова" завершила предварительный этап Кубка России на первом месте в подгруппе. В десяти проведенных матчах волжане одержали девять побед и обеспечили себе участие в полуфинале Кубка.

Дальше борьбу за трофей продолжат 13 команд. "Динамо" из Челябинска стало единственным клубом высшей лиги "А", который пробился в полуфинальный этап. 9 октября на конкурсной основе будет определено место проведения "Финала четырех".

Клуб, который станет хозяином финала, освободят от полуфинального этапа. Остальные 12 клубов будут разбиты на три группы и сыграют в круг с 1 по 4 ноября. Если ни один из клубов не выразит желание принимать "Финал четырех", то "Динамо" из Челябинска завершит турнир, а 12 остальных команд будут разбиты на четыре группы по три команды, сообщает официальный сайт клуба.