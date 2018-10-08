Волейбольная "Нова" продолжит борьбу за Кубок России в полуфинале

Одержав победу в четырех партиях над челябинским "Динамо", "Нова" завершила предварительный этап Кубка России на первом месте в подгруппе. В десяти проведенных матчах волжане одержали девять побед и обеспечили себе участие в полуфинале Кубка.
Дальше борьбу за трофей продолжат 13 команд. "Динамо" из Челябинска стало единственным клубом высшей лиги "А", который пробился в полуфинальный этап. 9 октября на конкурсной основе будет определено место проведения "Финала четырех".
Клуб, который станет хозяином финала, освободят от полуфинального этапа. Остальные 12 клубов будут разбиты на три группы и сыграют в круг с 1 по 4 ноября. Если ни один из клубов не выразит желание принимать "Финал четырех", то "Динамо" из Челябинска завершит турнир, а 12 остальных команд будут разбиты на четыре группы по три команды, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.