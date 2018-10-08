Половина летних командировок жителей Самарской области пришлась на Москву, Ульяновск и юг России

Tele2 подвела итоги пользовательской активности клиентов B2B-сегмента за летний период. Во время деловых поездок абоненты оператора проговорили свыше 25 тысяч минут, посетив при этом 54 региона страны. В число наиболее популярных направлений вошли Москва, города Ульяновской и Оренбургской областей, а также Краснодарского края и Татарстана.

В течение трех летних месяцев бизнес-абоненты Tele2 Самарской области пользовались мобильной связью в 54 регионах нашей страны. Наиболее востребованными направлениями деловых поездок стали Москва, города Ульяновской и Оренбургской областей, а также Краснодарского края и Татарстана. Командировки в эти регионы совершили 50% путешествующих по России корпоративных клиентов Tele2. При этом число представителей бизнеса, приезжающих в Самарскую область в командировки в 6 раз превысило количество корпоративных клиентов, выезжающих за пределы данного региона.

Среди регионов Поволжья самыми популярными направлениями деловых поездок у самарцев стали Ульяновская область, Татарстан и столица Приволжского федерального округа — Нижний Новгород. Наиболее частыми деловыми гостями Самары летом были жители Ульяновской области, Удмуртии и Татарстана. Таким образом, наиболее тесно самарский бизнес общается с корпоративными клиентами соседних регионов — Ульяновской области и Татарстана — почти 70% всех поездок совершается между этими регионами.

По данным оператора, корпоративной связью предприниматели чаще пользовались в начале лета — в июне мобильная активность корпоративных клиентов была на 20% выше, чем в августе. В целом же за летние месяцы бизнес-клиенты Tele2 проговорили в поездках по России свыше 25 тысяч минут и получили более 25 тысяч sms-сообщений. Кроме того, корпоративные клиенты активно использовали в командировках мобильный Интернет, в среднем один бизнес-абонент в летних поездках скачал 1,4 Гб трафика в сети.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена в том числе выгодными условиями оператора для поездок по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, и предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Мы давно работаем с бизнес-сегментом Поволжья и постоянно изучаем потребности каждой категории абонентов — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Результатом накопленного опыта стала простая и эффективная корпоративная программа, которую мы предлагаем нашим партнерам: это простые и выгодные тарифы, качественный сервис и множество точек контакта. Мы также заинтересованы в развитии бизнеса наших партнеров по всей России, поэтому работаем над формированием предложений, которые позволяют экономить даже в длительных командировках по стране. Сегодня наши корпоративные клиенты в деловых поездках по России пользуются связью на условиях домашнего региона, а обновленные тарифы для бизнеса включают до 30 Гб Интернета".