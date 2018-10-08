70-летнюю самарчанку будут судить за попытку убить пятилетнюю девочку

В Самаре завершено расследование уголовного дела 70-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 21 июня 2018 г. примерно в 21:00 сильно пьяная женщина у себя дома избила пятилетнюю девочку, в том числе ногами и молотком по телу и голове. Когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, злоумышленница перекинула девочку через перила балкона. Та упала на землю с третьего этажа и получила множественные травмы. Люди на улице вызвали "скорую", и пострадавшую удалось спасти.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Красноглинского района Самары для рассмотрения. Обвиняемая находится под стражей.