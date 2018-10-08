Новокуйбышевец, вымогавший квартиру и деньги у знакомого, будет восемь лет жить в колонии строгого режима

В Новокуйбышевске 32-летнего местного жителя приговорили к восьми годам колонии строгого режима за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ночь с 1 на 2 декабря 2017 г. мужчина в форме сотрудника полиции пришел к знакомому и потребовал оформить на него квартиру и передать 150 тыс. рублей. При этом злоумышленник избил жертву и угрожал ножом. Потерпевшему пришлось пообещать передать деньги.

Приговор в законную силу не вступил.