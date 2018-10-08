Нефтяная компания оштрафована на 40 тыс. руб. за загрязнение земли

Нефтяную компанию оштрафовали на 40 тыс. руб. за порчу плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.
Ранее ведомство провело расследование в связи с разливом нефти на землях сельхозназначения. По результатам был составлен протокол об административном правонарушении и организации назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Октябрьский районный суд вынес решение в пользу регионального управления Россельхознадзора.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные