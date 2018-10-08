Самарская область станет пилотным регионом для реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни"

В понедельник, 8 октября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Стороны обсудили вопросы развития спорта в регионе, строительства новых спортобъектов, участие области в федеральных программах и нацпроектах.

"Самара для нас является очень важным регионом. Сегодня мы обсудили вопросы создания спортивной инфраструктуры в разрезе массового спорта. Президент России поставил перед нами задачу довести количество занимающихся спортом до 55%. Это накладывает на регионы, на министерство спорта, на муниципальные образования большую ответственность", — отметил Павел Колобков.

Министр спорта и губернатор Самарской области в ходе встречи обсудили новые спортобъекты, строительство которых в регионе может получить поддержку из федерального бюджета. Также стороны обсудили поручение президента по развитию футбола в Самарской области. Павел Колобков сообщил, что губерния станет пилотным регионом по внедрению федерального проекта "Спорт — норма жизни", входящего в нацпроект "Демография".

"Все условия созданы в регионе — от развития массового спорта до профессионального. Итогом чемпионата мира по футболу 2018 года стало большое наследие. Все возможности и ресурсы у Самарской области есть", — считает Павел Колобков.

Дмитрий Азаров поблагодарил министра спорта за совместную работу и поддержку самарского региона. Глава региона подчеркнул: подготовительная работа для участия в нацпроектах особенно важна при формировании бюджета области.

"Крайне важно для нас понимать, что интересы Самарской области здесь представлены и защищены, — отметил глава региона. — Со своей стороны, при формировании бюджета области, который мы должны до 1 ноября внести в губернскую думу, предусмотрим необходимый размер софинансирования. Все это будет сделано".

Еще одной темой обсуждения стала программа наследия чемпионата мира по футболу. Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что Самара достойно распорядится наследием мундиаля.

По словам главы региона, поддержка объектов чемпионата мира — важное направление работы правительства региона: "Мы детально расписываем все, что касается наследия, всех спортивных площадок, управления стадионом. Рассчитываю, что совместными усилиями мы этот футбольный кластер в полной мере сформируем".

В регионе есть все условия для выстраивания футбольной пирамиды: от детского массового спорта — Академии им. Коноплева — до профессионального клуба "Крылья Советов", играющего в премьер-лиге на стадионе мирового уровня.

"Академия им. Коноплева является очень серьезным звеном в цепочке подготовки футболистов. Ну и конечно, у нас профессиональный футбольный клуб, играющий в премьер-лиге на роскошном стадионе — все есть для того, чтобы проект "Спорт — норма жизни" был реализован в Самаре", — подчеркнул губернатор области.

Также глава региона поблагодарил министра спорта за поддержку предложения по проведению чемпионата мира по спидвею в Самарской области в следующем году. "Думаю, это станет хорошим подарком в первую очередь жителям Тольятти, но не только им. Думаю, что любители этого вида спорта приедут к нам со всей страны и из других стран тоже", — резюмировал Дмитрий Азаров.