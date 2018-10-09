Чемпионат Суперлиги БК "Самара" начал с победы

В понедельник, 8 октября, в первом для себя матче нового сезона "Самара" на паркете "МТЛ Арены" переиграла ярославский "Буревестник" — 73:71.

Поддержать команду на старте официального сезона съехались болельщики со всей области: из Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска.

Поначалу инициативой завладели гости, выигравшие первый период (12:20 не в пользу "Самары"). Во втором у хозяев разыгрался Алимджан Федюшин (11 очков) и полетели дальние броски (пять попаданий) — к большому перерыву самарцы были чуть впереди, 41:38.

Однако развить этот успех не получилось. В третьей десятиминутке уже "Буревестник" начал палить из-за трехочковой дуги (шесть точных бросков), и перед заключительным периодом хозяева вновь уступали — 56:60.

Команды еще по разу сменяли друг друга в роли лидера. Все решилось на последних мгновениях матча. После точных штрафных Дмитрия Головина "Самара" получила преимущество в 1 очко и сумела удержать его до финальной сирены.

73:71 — чемпионат Суперлиги "Самара" начинает с победы.

Самыми результативными в ее составе стали Алимджан Федюшин (19 очков), а также Игорь Смыгин, Максим Дыбовский и Артем Чеваренков (по 11 очков).