В Тольятти ночью 32 человека тушили крупный пожар на ул. Комсомольской

Во вторник, 9 октября, в 0:53 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Комсомольской в Центральном районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 16 кв м. В их тушении участвовали 32 человека, которые, с помощью 11 спецмашин полностью ликвидировали пожар в 1:25.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.