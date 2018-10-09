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Tele2 и фонд "Навстречу переменам" получили высшую награду за социальную программу

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 стала лауреатом премии "Импульс добра" за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства. Вместе с фондом "Навстречу переменам" Tele2 поддерживает лидеров, которые стремятся улучшить жизнь детей в регионах России.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 и фонд "Навстречу переменам" победили в номинации "Корпоративная программа по развитию социального предпринимательства", учрежденной РСПП. Эксперты премии "Импульс добра" высоко оценили социальную программу, которую компания и фонд реализуют с 2012 года. Tele2 и "Навстречу переменам" проводят ежегодный Всероссийский конкурс для социальных предпринимателей.

Организаторы поддерживают лидеров, которые предлагают решения социальных проблем в сфере детства. Победители конкурса получают начальное финансирование на год, информационную поддержку на территории региона и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. Сотрудники Tele2 участвуют в отборе бизнес-идей, консультируют начинающих предпринимателей и курируют проекты победителей.

В конкурсе 2017 г. приняли участие 423 социальных предпринимателя, из них пятеро получили гранты по 1,2 млн руб. Организаторы оказали дополнительную финансовую помощь проекту-финалисту 2015 года. В рамках программы корпоративного волонтерства в работе фонда приняли участие более 300 сотрудников Tele2 по всей стране. В прошлом году проекты конкурса "Навстречу переменам" помогли изменить к лучшему жизнь 12 тыс. детей.

Ежегодная премия "Импульс добра" вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства и является высшей наградой страны в этой области. Премия учреждена фондом "Наше будущее", созданным президентом компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым. Награда присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур, коммерческим компаниям, журналистам, СМИ и вузам России.
Согласно исследованию центра "Циркон", социальным предпринимательством в России в основном занимаются люди в возрасте от 30 до 39 лет — на них приходится 36% опрошенных. Вторые по многочисленности — социальные предприниматели 40-49 лет. Женщины в этом бизнесе численно превосходят мужчин и составляют 53,5%. Основным мотивом для занятий социальным предпринимательством большинство респондентов (71%) назвали желание реализовать определенную идею. Для 54% опрошенных таким стимулом стало стремление решить личную проблему, важную для члена семьи или себя.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

"Социальное предпринимательство зародилось в России сравнительно недавно — в конце 2000-х. Эффективно в данном направлении работает не так много организаций. Именно фонд "Навстречу переменам" стал пионером в области поддержки социального предпринимательства и сумел придать этой работе системный характер. Важно, что мы не просто оказываем творческим и смелым людям финансовую поддержку, а делимся с ними нашей бизнес-экспертизой. Социальная программа стала частью повседневной жизни компании: свыше 300 коллег участвуют в проведении ежегодного всероссийского конкурса на всех этапах. Мы верим, что именно социальное предпринимательство может внести глубокие структурные изменения в социальный облик страны, и рады ощущать причастность к этим процессам".

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