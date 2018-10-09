ЮниКредит Банк стабильно входит в список системно значимых кредитных организаций

Банк России ежегодно утверждает Перечень системно значимых кредитных организаций. ЮниКредит Банк вновь вошел в их число, о чем сообщила пресс-служба Банка России.

Перечень системно значимых кредитных организаций составляется на основании методики, установленной указанием Банка России от 22.07.2015 № 3737-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций", и на сегодняшний день в него 11 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. Впервые перечень был опубликован в 2015 году.

На указанные кредитные организации распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.