ЮниКредит Банк стабильно входит в список системно значимых кредитных организаций

Банк России ежегодно утверждает Перечень системно значимых кредитных организаций. ЮниКредит Банк вновь вошел в их число, о чем сообщила пресс-служба Банка России.
Перечень системно значимых кредитных организаций составляется на основании методики, установленной указанием Банка России от 22.07.2015 № 3737-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций", и на сегодняшний день в него 11 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. Впервые перечень был опубликован в 2015 году.
На указанные кредитные организации распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.