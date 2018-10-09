16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-начальник угрозыска Сызранского ЛО МВД попал под уголовное преследование Три жены убитого борца Владимира Попова дали показания в суде 70-летнюю самарчанку будут судить за попытку убить пятилетнюю девочку Сотрудники полиции задержали двух мужчин из соседней области, ограбивших жителя Похвистнево на улице Прокуратура вернула следователю дело начальника угрозыска Центрального района Тольятти

Преступления Происшествия

Экс-начальник угрозыска Сызранского ЛО МВД попал под уголовное преследование

СЫЗРАНЬ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 110
Версия для печати

Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

"Следствием установлено, что подозреваемый, ложно понимая интересы службы, явно превышая свои должностные полномочия, скрыл преступление, — сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — Так, в июле 2018 года подозреваемый внес в объяснения заявителя по факту кражи собственности Куйбышевской железной дороги заведомо ложные сведения о сумме похищенного имущества, указав вместо 75 000 рублей, сумму в размере 2 500 рублей, что позволило принять незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи малой суммой похищенного, а виновным лицам уйти от уголовной ответственности".

По данным следствия, преступное деяние было выявлено и зафиксировано в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами УФСБ России по Самарской области и ОСБ УТ МВД России по ПФО. Сейчас ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, подозреваемому избрана мера пресечения.

"Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, — поясняют в СУ СК. — С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства транспортной полиции готовится ряд представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных. Подозреваемый в настоящее время из органов внутренних дел уволен".

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Приволжского следственного управления на транспорте.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, подозреваемый имеет звание подполковника. Сейчас он дает признательные показания, сотрудничает со следствием, в связи с чем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Марина Землянская 26 сентября 2018 05:39 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!

Ксения Кузнецова 26 сентября 2018 04:35 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.

Екатерина Сайгичева 08 сентября 2018 13:01 В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .

Марат Валиев 07 сентября 2018 14:05 Начальник колонии №3: "Впервые оступился и теперь раскаиваюсь"

Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны

Роман Баландин 06 сентября 2018 13:38 В деле полковников ФСБ, подозреваемых в "крышевании" нефтебазы, - новый подозреваемый

Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4