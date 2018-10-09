Экс-начальник угрозыска Сызранского ЛО МВД попал под уголовное преследование

Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
"Следствием установлено, что подозреваемый, ложно понимая интересы службы, явно превышая свои должностные полномочия, скрыл преступление, — сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — Так, в июле 2018 года подозреваемый внес в объяснения заявителя по факту кражи собственности Куйбышевской железной дороги заведомо ложные сведения о сумме похищенного имущества, указав вместо 75 000 рублей, сумму в размере 2 500 рублей, что позволило принять незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи малой суммой похищенного, а виновным лицам уйти от уголовной ответственности".
По данным следствия, преступное деяние было выявлено и зафиксировано в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами УФСБ России по Самарской области и ОСБ УТ МВД России по ПФО. Сейчас ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, подозреваемому избрана мера пресечения.
"Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, — поясняют в СУ СК. — С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства транспортной полиции готовится ряд представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных. Подозреваемый в настоящее время из органов внутренних дел уволен".
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Приволжского следственного управления на транспорте.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, подозреваемый имеет звание подполковника. Сейчас он дает признательные показания, сотрудничает со следствием, в связи с чем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...