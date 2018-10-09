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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Вынесен приговор 72-летнему инженеру за гибель подростка на стройке

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары вынес приговор 72-летнему Виктору Тимошенко, которого обвиняли в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть человека.

"Тимошенко приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ на тот же срок, — рассказала Волга Ньюс пресс-секретарь суда Октябрьского района Самары Ксения Янкина. — Но была применена статья 73 УК РФ: заключение считать условным с испытательным сроком на год".

Мужчину обязали не менять место жительства. Гражданский иск, предъявленный к нему родственниками погибшего парня, будет рассмотрен в гражданском порядке.

Напомним, ЧП произошло в Самаре 27 ноября 2017 года. Два парня несли дверь на 14-й этаж строящегося на Пятой просеке дома. На площадке 14-го этажа не было освещения и ограждений у шахты лифта. Шедший впереди парень по фамилии Фурман в какой-то момент резко повернул вправо, дверь, которую он держал, вылетела из рук напарника. В итоге Фурман вместе с дверью упал в шахту лифта и получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвинение предъявили 72-летнему инженеру по охране труда компании "ВИП-Стройсервис".

Мужчина полностью признал вину и просил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Родственники погибшего просили суд не лишать мужчину свободы, но заявили иск о возмещении морального ущерба на 5 млн рублей.

"Подсудимый начал выплачивать моральный ущерб — отдал родственникам погибшего 200 тыс. рублей, — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Самары Снежанна Карташова. — Он раскаялся, ранее не был судим. Мужчине 72 года, он имеет заболевания. С учетом всех обстоятельств мы просили приговорить его к лишению свободы условно, а также запретить ему работу в сфере охраны труда".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

Вася Дядя 19 мая 2018 00:51 В центре Самары скончался мужчина со связанными руками и ногами, упавший с одного из этажей высотного здания

Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.

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