Вынесен приговор 72-летнему инженеру за гибель подростка на стройке

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор 72-летнему Виктору Тимошенко, которого обвиняли в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть человека.

"Тимошенко приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ на тот же срок, — рассказала Волга Ньюс пресс-секретарь суда Октябрьского района Самары Ксения Янкина. — Но была применена статья 73 УК РФ: заключение считать условным с испытательным сроком на год".

Мужчину обязали не менять место жительства. Гражданский иск, предъявленный к нему родственниками погибшего парня, будет рассмотрен в гражданском порядке.

Напомним, ЧП произошло в Самаре 27 ноября 2017 года. Два парня несли дверь на 14-й этаж строящегося на Пятой просеке дома. На площадке 14-го этажа не было освещения и ограждений у шахты лифта. Шедший впереди парень по фамилии Фурман в какой-то момент резко повернул вправо, дверь, которую он держал, вылетела из рук напарника. В итоге Фурман вместе с дверью упал в шахту лифта и получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвинение предъявили 72-летнему инженеру по охране труда компании "ВИП-Стройсервис".

Мужчина полностью признал вину и просил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Родственники погибшего просили суд не лишать мужчину свободы, но заявили иск о возмещении морального ущерба на 5 млн рублей.

"Подсудимый начал выплачивать моральный ущерб — отдал родственникам погибшего 200 тыс. рублей, — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Самары Снежанна Карташова. — Он раскаялся, ранее не был судим. Мужчине 72 года, он имеет заболевания. С учетом всех обстоятельств мы просили приговорить его к лишению свободы условно, а также запретить ему работу в сфере охраны труда".