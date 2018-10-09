Спортивный комплекс в Челно-Вершинах построит СМТ "Электрощит"

Администрация Челно-Вершинского района определила подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы по объекту "Проектирование и строительство спортивного комплекса "Колос" с игровым залом 40×22м в с. Челно-Вершины".
Итоги соответствующего аукциона опубликованы на сайте госзакупок.
Победителем аукциона признан его единственный участник - строительно-монтажный трест "Электрощит".
Напомним, согласно аукционной документации, предусмотрено возведение двухэтажного спортивного комплекса. Помимо просторного (40×22 м) зала для игровых видов спорта, здесь расположатся раздевалки, душевые, медицинский пункт и другие помещения.
Все строительные работы должны быть завершены до конца 2019 года.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))