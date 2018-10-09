Спортивный комплекс в Челно-Вершинах построит СМТ "Электрощит"

Администрация Челно-Вершинского района определила подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы по объекту "Проектирование и строительство спортивного комплекса "Колос" с игровым залом 40×22м в с. Челно-Вершины".

Итоги соответствующего аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Победителем аукциона признан его единственный участник - строительно-монтажный трест "Электрощит". Напомним, согласно аукционной документации, предусмотрено возведение двухэтажного спортивного комплекса. Помимо просторного (40×22 м) зала для игровых видов спорта, здесь расположатся раздевалки, душевые, медицинский пункт и другие помещения. Все строительные работы должны быть завершены до конца 2019 года.