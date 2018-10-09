16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов ЮниКредит Банк стабильно входит в список системно значимых кредитных организаций В рамках банкротства банка "Приоритет" продаются помещения на ул. Ерошевского, 3 Предприниматели из Самары научились создавать востребованные продукты Суд признал Газбанк банкротом

Банки Финансы

ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

Банк ВТБ предлагает клиентам малого и среднего бизнеса новую унифицированную линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Каждый пакет представляет собой готовый набор наиболее востребованных и необходимых услуг для бизнеса. Открытие и обслуживание счета, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей осуществляются бесплатно. При этом количество включенных платежей варьируется в зависимости от пакета. В некоторые из них также входят услуги по приему и пересчету наличных денежных средств.

Клиенты могут подобрать подходящий пакет в соответствии со своими потребностями и особенностями бизнеса. Базовый набор услуг для новых клиентов доступен в "Бизнес-Старте", для торгово-сервисных предприятий подойдет "Бизнес-Развитие", для активных клиентов с большим объемом платежей — "Стабильный бизнес"/"Бизнес-онлайн".

Подключить пакет услуг к расчетному счету могут как новые, так и действующие клиенты ВТБ. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, обслуживающие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Эффективное решение задач малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы постоянно совершенствуем линейку наших продуктов и сервисов, развиваем технологии и рады, что можем предложить клиентам комплексное обслуживание на выгодных условиях", — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

На сегодняшний день кредитно-документарный портфель ВТБ в сегменте МСБ превышает 1,2 трлн руб., портфель привлеченных средств составляет 1,3 трлн рублей. Банк обслуживает более 560 тыс. клиентов среднего и малого бизнеса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4