Землю под поликлинику на ул. Панова размежуют к декабрю

Институт "ТеррНИИгражданпроект" заключит контракт на выполнение проекта межевания территории под строительство здания детской поликлиники на 500 посещений за смену в границах улиц Панова, Часовой и Ерошевского в Самаре. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Стоимость контракта составит 1,5 млн рублей.
До 5 декабря подрядчик должен разработать проект межевания территории ориентировочной площадью 8,8 га, обозначив границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий, местоположение существующих объектов капитального строительства, границы особо охраняемых природных территорий и границы территорий объектов культурного наследия.
Напомним, поликлиника будет построена в соответствии с госпрограммой "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014-2020 годы". До 31 мая 2019 г. должен быть готов проект строительства.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.