Землю под поликлинику на ул. Панова размежуют к декабрю

Институт "ТеррНИИгражданпроект" заключит контракт на выполнение проекта межевания территории под строительство здания детской поликлиники на 500 посещений за смену в границах улиц Панова, Часовой и Ерошевского в Самаре. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составит 1,5 млн рублей. До 5 декабря подрядчик должен разработать проект межевания территории ориентировочной площадью 8,8 га, обозначив границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий, местоположение существующих объектов капитального строительства, границы особо охраняемых природных территорий и границы территорий объектов культурного наследия. Напомним, поликлиника будет построена в соответствии с госпрограммой "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014-2020 годы". До 31 мая 2019 г. должен быть готов проект строительства.