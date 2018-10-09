ФСБ уличила силовиков Чапаевска в незаконной связи с ритуальщиками

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") из-за предполагаемой торговли местных силовиков информацией о смертях. Информацию предоставляли сотрудникам ритуального агентства. Последние, узнавая, что кто-то умер, получали выгоду: ехали к родственникам почившего и предлагали свои услуги.

По оперативным данным, каждая "наводка" стоила 3 тыс. рублей.

Вскрыли эту схему сотрудники УФСБ по Самарской области.

"Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, - пояснил прокурор Чапаевска Алексей Махов. - Обстоятельства сейчас расследуются сотрудниками Следственного комитета".

Известно, что фигурантами могут стать несколько сотрудников дежурной части полиции и один из их начальников.

В оперативной разработке также фигурирует ритуальное агентство под названием "Пирамида", якобы связанное с одним из депутатов Красноярского района.