ФСБ уличила силовиков Чапаевска в незаконной связи с ритуальщиками

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") из-за предполагаемой торговли местных силовиков информацией о смертях. Информацию предоставляли сотрудникам ритуального агентства. Последние, узнавая, что кто-то умер, получали выгоду: ехали к родственникам почившего и предлагали свои услуги.
По оперативным данным, каждая "наводка" стоила 3 тыс. рублей.
Вскрыли эту схему сотрудники УФСБ по Самарской области.
"Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, - пояснил прокурор Чапаевска Алексей Махов. - Обстоятельства сейчас расследуются сотрудниками Следственного комитета".
Известно, что фигурантами могут стать несколько сотрудников дежурной части полиции и один из их начальников.
В оперативной разработке также фигурирует ритуальное агентство под названием "Пирамида", якобы связанное с одним из депутатов Красноярского района.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...