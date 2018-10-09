Российский управленческий форум о цифровых технологиях "DIGITAL-трансформация" состоится в Самаре

14-15 ноября в Самаре состоится российский управленческий форум о цифровых технологиях "DIGITAL-трансформация". Первые лица прогрессивных компаний Москвы, Самары, Казани, Ульяновска и Саратова соберутся, чтобы обменяться опытом ускорения бизнеса в эпоху цифровизации.

За последние два года в цифровых технологиях для бизнеса совершен серьезный прорыв. Облачные технологии, искусственный интеллект, инновационные ERP и CRM, интернет вещей, виртуальные роботы резко меняют бизнес-процессы в менеджменте, маркетинге, производстве, финансах, логистике. Каждый день в мире появляются сотни новых решений в области digital.

Выступления лидеров передовых организаций и российских топ-экспертов сферы IT будет модерировать Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала "РБК-Москва", автор и телеведущий программы о бизнесе в России "Токарев: Дело".

В первый день участникам станет доступна информация, которой в России владеют единицы. Руководители растущих компаний и топ-эксперты по цифровизации доступным языком расскажут о стратегиях, инструментах и сервисах, ставших драйверами изменений в бизнесе. Например, об использовании нейронных сетей для автоматизации интеллектуального труда расскажет Роман Постников ("oneFactor", Москва), а Алексей Иванов ("ESEE-marketing", официальный партнер по обучению Яндекс, Москва) поделится технологиями создания кроссканальной системы в маркетинге, которая позволяет революционно повысить отдачу рекламы. Павел Иванченко ("МегаФон", Москва), руководитель по внедрению и развитию IoT-продуктов корпоративного бизнеса, раскроет тему "Цифровое предприятие. Практические решения МегаФона".

Во второй день участников ждут уникальные бизнес-экскурсии на предприятия, совершившие прорыв в цифровизации и автоматизации. Будет предложено несколько программ с посещением производственных, розничных, финансовых и научно-исследовательских предприятий Самары.

Опыт спикеров, предложенные ими практические инструменты одинаково успешно могут применяться в любой компании, независимо от сферы ее деятельности и масштабов.

В форуме примут участие более 300 руководителей, директоров по маркетингу и IT. Это отличная площадка для успешного взаимодействия разработчиков, интеграторов и руководителей компаний. Здесь участники смогут установить новые деловые контакты, расширить круг клиентов, найти партнеров с готовыми решениями для ускорения бизнеса. Проведение мероприятия такого масштаба и качества стало возможным благодаря генеральному партнеру форума - Поволжскому филиалу ПАО "МегаФон".