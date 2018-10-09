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Российский управленческий форум о цифровых технологиях "DIGITAL-трансформация" состоится в Самаре

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14-15 ноября в Самаре состоится российский управленческий форум о цифровых технологиях "DIGITAL-трансформация". Первые лица прогрессивных компаний Москвы, Самары, Казани, Ульяновска и Саратова соберутся, чтобы обменяться опытом ускорения бизнеса в эпоху цифровизации.

За последние два года в цифровых технологиях для бизнеса совершен серьезный прорыв. Облачные технологии, искусственный интеллект, инновационные ERP и CRM, интернет вещей, виртуальные роботы резко меняют бизнес-процессы в менеджменте, маркетинге, производстве, финансах, логистике. Каждый день в мире появляются сотни новых решений в области digital.

Выступления лидеров передовых организаций и российских топ-экспертов сферы IT будет модерировать Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала "РБК-Москва", автор и телеведущий программы о бизнесе в России "Токарев: Дело".

В первый день участникам станет доступна информация, которой в России владеют единицы. Руководители растущих компаний и топ-эксперты по цифровизации доступным языком расскажут о стратегиях, инструментах и сервисах, ставших драйверами изменений в бизнесе. Например, об использовании нейронных сетей для автоматизации интеллектуального труда расскажет Роман Постников ("oneFactor", Москва), а Алексей Иванов ("ESEE-marketing", официальный партнер по обучению Яндекс, Москва) поделится технологиями создания кроссканальной системы в маркетинге, которая позволяет революционно повысить отдачу рекламы. Павел Иванченко ("МегаФон", Москва), руководитель по внедрению и развитию IoT-продуктов корпоративного бизнеса, раскроет тему "Цифровое предприятие. Практические решения МегаФона".

Во второй день участников ждут уникальные бизнес-экскурсии на предприятия, совершившие прорыв в цифровизации и автоматизации. Будет предложено несколько программ с посещением производственных, розничных, финансовых и научно-исследовательских предприятий Самары.
Опыт спикеров, предложенные ими практические инструменты одинаково успешно могут применяться в любой компании, независимо от сферы ее деятельности и масштабов.

В форуме примут участие более 300 руководителей, директоров по маркетингу и IT. Это отличная площадка для успешного взаимодействия разработчиков, интеграторов и руководителей компаний. Здесь участники смогут установить новые деловые контакты, расширить круг клиентов, найти партнеров с готовыми решениями для ускорения бизнеса. Проведение мероприятия такого масштаба и качества стало возможным благодаря генеральному партнеру форума - Поволжскому филиалу ПАО "МегаФон".

Организатор форума: Центр Бизнес-Технологий "Эксперт".

Дата проведения: 14-15 ноября. 

Место проведения: отель "Holiday Inn", Самара.

Подробнее  www.digital-smr.ru или по телефону (846) 244-01-19.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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