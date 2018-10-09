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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил с министром природы РФ участие региона в нацпроекте "Экология"

МОСКВА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 октября, в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным.

Фото: Андрей Савельев

Главной темой стало участие региона в национальном проекте "Экология", который реализуется в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина и относится к ведению Минприроды.

Стороны обсудили заявки, которые подавала Самарская область для участия в нацпроекте. В первую очередь это ликвидация накопленного ущерба на площадках ряда предприятий региона. "К сожалению, есть наследие крупных предприятий советских времен, которые до сих пор находятся в зоне нашего самого пристального внимания", - отметил губернатор. Стороны договорились о подходах, которые в перспективе позволят ликвидировать этот накопленный ущерб и переработать отходы производства.

"Очень важно участие Самарской области в программе "Чистая страна". Это в том числе ликвидация небольших свалок и создание системы сбора и переработки отходов", - также отметил Дмитрий Азаров. Стороны предварительно договорились о поддержке таких проектов, как ликвидация свалок на территории региона, и о финансировании целого ряда проектов, которые позволят создать современную, эффективную систему сбора и переработки отходов.

Была затронута и тема создания в Самарской области регоператора в сфере обращения с отходами. В сентябре министерство энергетики и ЖКХ региона объявило конкурс по выбору компании, которой будет присвоен этот статус. Свою деятельность победитель должен будет начать не позднее 1 января 2019 года. В задачи регоператора войдет заключение договоров с предприятиями по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них.

К наведению порядка в сфере обращения с отходами Дмитрий Азаров приступил с первого дня работы в должности главы региона. Он сообщил министру, что уже в среду, 10 октября, будут вскрыты конверты с именами участников конкурса. "Мы начали эту работу год назад. Это большая проектная и изыскательская работа наших ведущих институтов. Мы ее завершили и после этого объявили конкурс", - сказал губернатор.

Глава региона объяснил, почему была выбрана схема единого регоператора. В субъектах РФ есть разный опыт создания операторов - в каких-то регионах их насчитывается свыше семи. Это нередко приводит к ситуациям, когда несколько компаний не всегда между собой добросовестно конкурируют. Чтобы избежать подобных проблем, в Самарской области решили создать одного регоператора.

"Мы должны выстроить добросовестную конкуренцию на этом рынке. Для этого требуется переходный период. Считаю, что на это время как раз создание единого регионального оператора наиболее оправданно. Безусловно, с участием всех компаний, которые сегодня работают на рынке", - объяснил губернатор.

В ходе встречи были также затронуты вопросы модернизации сети мониторинга атмосферного воздуха на территории Тольятти, включения объектов губернии в состав федерального проекта "Оздоровление Волги" на 2019 г., решения ряда вопросов, сопряженных с развитием муниципальных образований в границах национального парка "Самарская Лука".

По всем пунктам повестки стороны достигли договоренностей о детальной проработке и дальнейшем взаимодействии министерства и профильных структур Самарской области.

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Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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