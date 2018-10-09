Верховный Суд отменил отказ дольщице компенсировать аренду жилья

Верховный Суд обязал апелляционную инстанцию пересмотреть требование дольщицы ООО "Прогресс-Н" Татьяны Зайцевой компенсировать расходы за съем жилья из-за несвоевременной сдачи дома, следует из определения ВС РФ.

Договор долевого участия стороны заключили 14 апреля 2015 года. Однокомнатную квартиру стоимостью 2,36 млн руб. застройщик должен был передать 10 февраля 2016 года. При этом Зайцева полностью оплатила жилье, а компания своих обязательств не выполнила.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласилась апелляция, удовлетворил требования дольщицы частично, снизив неустойку за просрочку сдачи дома, но отказал во взыскании расходов на аренду жилья. Верховный Суд допустил возможность возмещения убытков при наличии на то оснований, отменил решения предыдущих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

По словам руководителя самарского филиала Центра защиты прав участников долевого строительства Максима Семяшкина, ситуация с компенсацией расходов на аренду жилья в судах регионов трактуется по-разному. Например, в Ульяновской области: если у человека есть прописка, судьи приходят к выводу, что его никто по адресу прописки (регистрации) не выгоняет и он имеет право проживать там. Поэтому ему отказывается в компенсации расходов на аренду жилья.

"По Самарской области практика пока не совсем известна. Здесь можно довзыскать возможные расходы, особенно если человек, допустим, прописан в другом городе, а проживает и работает здесь достаточно длительное время и как раз приобретал квартиру с целью длительного проживания здесь. Я бы не сказал, что это судебный прецедент, но им на данный момент становится. То есть если мы выходим по любому делу взыскания расходов, понесенных в связи с отсрочкой сдачи дома, и прикладываем договор на аренду жилого помещения, прикладываем практику Верховного Суда, то в таком случае велика вероятность, что суд присудит расходы", - считает Максим Семяшкин.