Завершил работу III Поволжский территориальный форум Ассоциации молодых педагогов

В Поволжском Доме учителя 8 октября состоялся окружной форум молодых педагогов под девизом "Молодой учитель - успешный учитель". В округе, объединяющем Волжский район и г.о. Новокуйбышевск, работают около 300 учителей моложе 35 лет. Чтобы консолидировать этот ресурс, в 2016 году была создана Ассоциация.
У Ассоциации складываются свои традиции. Одной из них стал ежегодный форум, который дает стратегический импульс деятельности молодежного общественного объединения на предстоящий учебный год. Главные цели Ассоциации - привлечение и закрепление молодых педагогов в образовательных организациях, популяризация молодежного педагогического движения, создание условий для роста профессионального мастерства молодых педагогов.
Форум начался с отчета о деятельности Ассоциации, который озвучила ее председатель Екатерина Федореева. "За короткий срок молодыми педагогами разработаны нормативные документы ассоциации, сформирована структура АМП, реализуются планы и проекты, значимые для нас и для системы образования Поволжского округа, - подчеркнула она. - Когда вместе собираются творческие, неравнодушные специалисты - это всегда множество интересных проектов. Одной из задач на данный учебный год мы ставили развитие творческой активности молодых педагогов через участие в областном турнире КВН, и мы с эти справились. Команда КВН стала победителем фестиваля Лиги трудовой молодежи и получила кубок из рук губернатора Самарской области Д.И.Азарова. 27 октября приглашаем всех желающих на ½ игры".
Затем члены Ассоциации проанализировали работу четырех комитетов за отчетный период: комитета по образованию и науке (председатель и.о. заместителя директора по воспитательной работе школы села Дубовый Умет А.М.Чернов), комитета по культурно-оздоровительной работе (председатель педагог-организатор Центра внешкольной работы Волжского района А.В.Дрига), комитета по социально-правовой поддержке (председатель заместитель директора по воспитательной работе школы села Лопатино С.О.Середа) и комитета по информационной поддержке, председателем которого является заместитель директора по информационно-коммуникативным технологиям школы микрорайона Южный город А.А.Чигарев.
Проанализировав деятельность Ассоциации, к молодым учителям обратилась руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Николаевна Сазонова. "Наша сегодняшняя встреча не случайна - мы посвящаем ее учительству, - отметила она. - В этом году это еще и 15-летний юбилей Поволжского округа. Стартовал учебный год, и очень важно выстроить такие планы, которые приносили бы удовлетворение профессиональное, личностное вам и вашим образовательным учреждениям. Мы поддержали Ассоциацию, создали условия для профессионального роста, учредили конкурс наставничества". Светлана Николаевна призвала также учительскую молодежь активно включиться в конкурс социальных проектов "Гражданин", долгосрочных воспитательных проектов, наладить тесное сотрудничество с педагогами-наставниками.
Далее молодые педагоги приняли участие в работе дискуссионных площадок "Профессиональный рост молодого педагога", "Воспитание будущего поколения", "Социальная активность как фактор профессионального развития молодых педагогов".
Итогом работы форума стало утверждение плана работы Ассоциации и резолюции. Модераторы площадок озвучили ряд предложений. Среди них - совершенствование работы по привлечению участия молодых педагогов к конкурсному движению.
В целях создания широкого информационного поля о работе органов ученического самоуправления участники форума предложили каждой школе создать сообщества в социальной сети, кураторами которых на первое время станут молодые специалисты.
Сегодня в регионе самой популярной молодежной площадкой по продвижению лучших практик служит форум "iВолга". Молодые педагоги предложили усовершенствовать работу по подготовке к масштабному мероприятию. Они планируют создать творческие группы - так называемые "точки роста" по созданию актуальных социальных проектов.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.