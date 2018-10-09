Завершил работу III Поволжский территориальный форум Ассоциации молодых педагогов

В Поволжском Доме учителя 8 октября состоялся окружной форум молодых педагогов под девизом "Молодой учитель - успешный учитель". В округе, объединяющем Волжский район и г.о. Новокуйбышевск, работают около 300 учителей моложе 35 лет. Чтобы консолидировать этот ресурс, в 2016 году была создана Ассоциация.

У Ассоциации складываются свои традиции. Одной из них стал ежегодный форум, который дает стратегический импульс деятельности молодежного общественного объединения на предстоящий учебный год. Главные цели Ассоциации - привлечение и закрепление молодых педагогов в образовательных организациях, популяризация молодежного педагогического движения, создание условий для роста профессионального мастерства молодых педагогов.

Форум начался с отчета о деятельности Ассоциации, который озвучила ее председатель Екатерина Федореева. "За короткий срок молодыми педагогами разработаны нормативные документы ассоциации, сформирована структура АМП, реализуются планы и проекты, значимые для нас и для системы образования Поволжского округа, - подчеркнула она. - Когда вместе собираются творческие, неравнодушные специалисты - это всегда множество интересных проектов. Одной из задач на данный учебный год мы ставили развитие творческой активности молодых педагогов через участие в областном турнире КВН, и мы с эти справились. Команда КВН стала победителем фестиваля Лиги трудовой молодежи и получила кубок из рук губернатора Самарской области Д.И.Азарова. 27 октября приглашаем всех желающих на ½ игры".

Затем члены Ассоциации проанализировали работу четырех комитетов за отчетный период: комитета по образованию и науке (председатель и.о. заместителя директора по воспитательной работе школы села Дубовый Умет А.М.Чернов), комитета по культурно-оздоровительной работе (председатель педагог-организатор Центра внешкольной работы Волжского района А.В.Дрига), комитета по социально-правовой поддержке (председатель заместитель директора по воспитательной работе школы села Лопатино С.О.Середа) и комитета по информационной поддержке, председателем которого является заместитель директора по информационно-коммуникативным технологиям школы микрорайона Южный город А.А.Чигарев.

Проанализировав деятельность Ассоциации, к молодым учителям обратилась руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Николаевна Сазонова. "Наша сегодняшняя встреча не случайна - мы посвящаем ее учительству, - отметила она. - В этом году это еще и 15-летний юбилей Поволжского округа. Стартовал учебный год, и очень важно выстроить такие планы, которые приносили бы удовлетворение профессиональное, личностное вам и вашим образовательным учреждениям. Мы поддержали Ассоциацию, создали условия для профессионального роста, учредили конкурс наставничества". Светлана Николаевна призвала также учительскую молодежь активно включиться в конкурс социальных проектов "Гражданин", долгосрочных воспитательных проектов, наладить тесное сотрудничество с педагогами-наставниками.

Далее молодые педагоги приняли участие в работе дискуссионных площадок "Профессиональный рост молодого педагога", "Воспитание будущего поколения", "Социальная активность как фактор профессионального развития молодых педагогов".

Итогом работы форума стало утверждение плана работы Ассоциации и резолюции. Модераторы площадок озвучили ряд предложений. Среди них - совершенствование работы по привлечению участия молодых педагогов к конкурсному движению.

В целях создания широкого информационного поля о работе органов ученического самоуправления участники форума предложили каждой школе создать сообщества в социальной сети, кураторами которых на первое время станут молодые специалисты.

Сегодня в регионе самой популярной молодежной площадкой по продвижению лучших практик служит форум "iВолга". Молодые педагоги предложили усовершенствовать работу по подготовке к масштабному мероприятию. Они планируют создать творческие группы - так называемые "точки роста" по созданию актуальных социальных проектов.