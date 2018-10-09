Напротив завода им. Тарасова горела емкость из-под битума

Во вторник, 9 октября, в 16:30 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на Московском шоссе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели горючие отложения в емкости из-под битума. Площадь возгорания составила 120 кв. метров. В борьбе с огнем принимал участие 31 человек. Использовалось семь спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 16:51. Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. По данным оперативных служб, пожар был за проезжей частью Московского шоссе, напротив территории завода им. Тарасова.