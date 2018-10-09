Напротив завода им. Тарасова горела емкость из-под битума

Во вторник, 9 октября, в 16:30 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на Московском шоссе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели горючие отложения в емкости из-под битума. Площадь возгорания составила 120 кв. метров.
В борьбе с огнем принимал участие 31 человек. Использовалось семь спецмашин.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 16:51.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
По данным оперативных служб, пожар был за проезжей частью Московского шоссе, напротив территории завода им. Тарасова.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?