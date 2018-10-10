Обвиняемый экс-прокурор Безенчукского района: "Меня подставили!"

Прокурора Безенчукского района Андрея Павлова задержали 8 декабря 2017 года по подозрению в "крышевании" незаконных автостоянок в Кировском районе Самары. Из бардачка его автомобиля изъяли пачку денег - 72,5 тыс.рублей. По версии следствия, это была плата от близкого к ОПС "Законовские" человека - Александра Орлова. Недавно Павлов предстал перед судом. О позиции правоохранителей мы сообщали ранее. Теперь же журналист Волга Ньюс выслушал доводы подсудимого, который утверждает, что в Безенчукском районе творились темные дела, за борьбу с которыми, он, прокурор, и поплатился.

- На суде были заслушаны аудиозаписи разговоров, состоявшихся между вами и Орловым. Там слышно, что разговор идет про автостоянки и деньги. Вы хотите сказать, что это - поддельные аудиозаписи?

- Нет, разговоры действительно были, но они были о другом, об этом я подробно дам показания в судебном заседании.

- То есть вы сейчас мне не можете объяснить, почему разговариваете с Орловым про деньги и стоянки?

- Почему же, могу. Орлов - брат моего знакомого, умершего два года назад. У брата Орлова был рак. У меня тоже. Мы раньше общались частенько на темы лечения, советовали что-то друг другу. Когда этот человек умер, мы с его братом обсуждали, как организовывать поминки. Потом он мне звонил зачем-то не единожды.

Когда мы с ним встретились, Орлов сам начал какие-то странные разговоры. Я собирался послушать, что он скажет, думал после его провокационных разговоров уведомить свое руководство о его провокационной деятельности, чтобы его привлекли к ответственности. Но не успел сделать это, поскольку меня задержали и подбросили денежные средства.

- Какова ваша позиция по делу?

- Я считаю, что в отношении меня совершена провокация. Я более 15 лет исправно служил в органах прокуратуры. Жил на работе в прямом смысле слова, неоднократно поощрялся по службе, досрочно получил погоны полковника.

Прокурор Безенчукского района задержан при получении денег В пятницу, 8 декабря, прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов задержан при получении денег, сообщает Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале.

Реальной причиной моего задержания является моя работа в Безенчукском районе по борьбе с коррупцией. После моего перемещения по службе в 2013 году на должность прокурора Безенчукского района, где чиновники и их приближенные чувствовали себя особенно вольготно, я вмешался и сбил все карты в ряде сфер, где уже все было поделено.

К примеру, я пытался лишить некоторых сильных мира сего права собственности на элитное жилье в живописном и престижном месте на берегу Волги, и, видимо, они этого не забыли. Кроме того, в результате прокурорской проверки подтвердилась информация о подложности диплома главы районной администрации Евгения Сараева, что в итоге стало причиной его ухода с должности.

По более серьезным коррупционным процессам, которые вскрылись в ходе надзорной деятельности, я даже обращался с рапортом к прокурору области, однако поддержки не получил.

Кроме того, мы установили, что Сараев в 2013 году еще на должности замглавы присвоил себе муниципальный чин и получал доплату. Также мы установили: Сараев представил недостоверные сведения о своих доходах в 2015 году. Были завышены доходы от продажи автомобиля, отсутствовала информация о потребительском кредитном договоре на 1 млн рублей, о происхождении денежных сумм в размере 450 тысяч рублей, зачисленных на расчетный счет, о сокрытии факта приобретения автомобиля Infiniti стоимостью более 3 млн рублей, оформленного на водителя Сараева (машиной пользовалась супруга главы района).

В 2014 году в прокуратуру поступило обращение гражданина, который утверждал, что Сараев проходил по делу об убийстве гражданина Кокарева на Волге. При рассмотрении обращения обнаружилось, что уголовное дело и дело оперучета исчезли, в связи с чем мной инициирована соответствующая проверка, которая не была завершена в связи с возбуждением в отношении меня уголовного дела.

- Вы считаете, что у главы района были некие связи во властных структурах? На чем вы основываетесь?

- Мною неоднократно направлялись рапорты и материалы проверок в отношении Сараева в прокуратуру области, но они не получали должной принципиальной оценки.

На протяжении 2017 года в отношении меня прокуратурой области по анонимным обращениям и обращению Сараева проведено не менее четырех служебных проверок, в каждом случае информация не нашла своего подтверждения.

По одной из анонимных жалоб о "крышевании" мною наркобизнеса на территории Безенчукского района мною направлено обращение в адрес СК РФ с просьбой проведения проверки и установления лиц, распространивших в отношении меня ложные сведения. Однако мое обращение было направлено в прокуратуру области, откуда поступил ответ об отсутствии оснований для проведения проверки.

Я полагаю, что проведенная в отношении меня провокация являлась местью со стороны Сараева, которая была реализована через правоохранительные структуры, привлекшие в качестве исполнителя Орлова.

Его роль проста. Уверен, что он был зависим от правоохранительных органов, поскольку состоял на оперативном учете. В обмен на лояльность ему, вероятно, было поручено скомпрометировать меня путем странных разговоров со мной, подбросить мне деньги.

Все эти доводы я изложил в своем ходатайстве суду, ходатайство уже приобщено к материалам уголовного дела.