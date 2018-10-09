Владимир Ситнов покинет пост председателя Поволжского банка Сбербанка

Председатель Поволжского банка Сбербанка Владимир Ситнов покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения. По сообщению пресс-службы, он рассматривает предложение о переходе в блок "Корпоративный бизнес" Центрального аппарата.

Сообщается, что кадровые изменения проходят в рамках ротации председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет.

"Данный шаг — новая практика для Сбербанка, который позволит применять опыт, наработанный топ-менеджерами банка на одной территории, для развития подразделений банка", — сообщает пресс-служба.

Руководить Поволжским банком теперь будет Александр Анащенко, ранее занимавший должность председателя Западно-Сибирского банка. Назначения будут проведены после официального согласования кандидатур с Банком России.

Также сообщается, что Сбербанк проводит трансформацию Западно-Сибирского банка. Его Тюменское, Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское головные отделения (ГОСБ) будут интегрированы в Уральский банк Сбербанка. Омское ГОСБ будет передано Сибирскому банку. Интеграция проводится в соответствии с принятой в банке Стратегией 2020 и призвана повысить эффективность управления системами банка и оптимизировать структуру управления в территориях.