Владимир Ситнов покинет пост председателя Поволжского банка Сбербанка

Председатель Поволжского банка Сбербанка Владимир Ситнов покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения. По сообщению пресс-службы, он рассматривает предложение о переходе в блок "Корпоративный бизнес" Центрального аппарата.
Сообщается, что кадровые изменения проходят в рамках ротации председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет.
"Данный шаг — новая практика для Сбербанка, который позволит применять опыт, наработанный топ-менеджерами банка на одной территории, для развития подразделений банка", — сообщает пресс-служба.
Руководить Поволжским банком теперь будет Александр Анащенко, ранее занимавший должность председателя Западно-Сибирского банка. Назначения будут проведены после официального согласования кандидатур с Банком России.
Также сообщается, что Сбербанк проводит трансформацию Западно-Сибирского банка. Его Тюменское, Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское головные отделения (ГОСБ) будут интегрированы в Уральский банк Сбербанка. Омское ГОСБ будет передано Сибирскому банку. Интеграция проводится в соответствии с принятой в банке Стратегией 2020 и призвана повысить эффективность управления системами банка и оптимизировать структуру управления в территориях.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.