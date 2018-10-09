С начала отопсезона угарным газом в области отравились девять человек

В октябре в Самарской области зарегистрировано четыре случая отравления угарным газом, в которых пострадали девять человек, в том числе дети. Для женщины и ее сына-подростка из пос. Мирного исход стал летальным, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в отделе по связям с общественностью СВГК.
Как пояснили в компании, практика показывает, что пик нештатных ситуаций, прежде всего, отравлений угарным газом, приходится на начало и окончание отопительного сезона.
"Основная причина подобных инцидентов — нарушение гражданами правил безопасности, — уточняют в СВГК. — Чаще всего — пользование газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале".
Второй по частоте причиной отравлений, по данным компании, является самовольное внесение изменений в систему дымоудаления и вентиляции. И еще один опасный фактор, приводящий к трагическим последствиям, вмешательство в систему автоматики безопасности газовых приборов.
По данным СВГК, статистика подобных несчастных случаев ведется с 2006 года. И за 12 лет от отравления угарным газом пострадало 1 298 человек. Из них 186 — с летальным исходом.
Представители компании призывает жителей губернии с особой осторожностью подходить к эксплуатации газового оборудования. При его работе необходимо обеспечивать приток в помещение свежего воздуха и нормальную тягу в системе вытяжки. А обслуживание газопотребляющего оборудования в доме нужно доверять только проверенным специалистам.
Последние комментарии
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.