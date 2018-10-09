С начала отопсезона угарным газом в области отравились девять человек

В октябре в Самарской области зарегистрировано четыре случая отравления угарным газом, в которых пострадали девять человек, в том числе дети. Для женщины и ее сына-подростка из пос. Мирного исход стал летальным, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в отделе по связям с общественностью СВГК.

Как пояснили в компании, практика показывает, что пик нештатных ситуаций, прежде всего, отравлений угарным газом, приходится на начало и окончание отопительного сезона.

"Основная причина подобных инцидентов — нарушение гражданами правил безопасности, — уточняют в СВГК. — Чаще всего — пользование газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале".

Второй по частоте причиной отравлений, по данным компании, является самовольное внесение изменений в систему дымоудаления и вентиляции. И еще один опасный фактор, приводящий к трагическим последствиям, вмешательство в систему автоматики безопасности газовых приборов.

По данным СВГК, статистика подобных несчастных случаев ведется с 2006 года. И за 12 лет от отравления угарным газом пострадало 1 298 человек. Из них 186 — с летальным исходом.

Представители компании призывает жителей губернии с особой осторожностью подходить к эксплуатации газового оборудования. При его работе необходимо обеспечивать приток в помещение свежего воздуха и нормальную тягу в системе вытяжки. А обслуживание газопотребляющего оборудования в доме нужно доверять только проверенным специалистам.