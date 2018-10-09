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Общество

Предприятия области за этот год выплатили более 238 млн руб. долгов по зарплате

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 октября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов провел заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники обсудили борьбу с долгами предприятий по зарплате, условия труда работников, развитие движения WorldSkills и подготовку к сдаче норм ГТО.

По информации Самарастат, на 1 октября задолженность организаций по заработной плате составила 15,3 млн рублей. Однако основной долг сложился в организациях, которые в Самарастат не отчитываются. Государственная инспекция труда в Самарской области выявила 46 организаций, у которых есть долги перед работниками. Десять из них находятся в стадии банкротства. Все они находятся на контроле комиссии при правительстве Самарской области.

Практически полностью погашены долги по зарплате перед работниками ОАО "АвтоВАЗагрегат". В конце 2017 года долги составляли более 90 млн рублей. Сейчас есть задолженность в размере 2,4 млн руб., которую могут погасить после проведения торгов и реализации имущества предприятия.

Положительная тенденция по погашению долгов по зарплате наметилась в ОАО "Самарский подшипниковый завод". Предприятие находится на контроле с октября 2014 года. По информации Государственной инспекции труда, с 29 августа задолженность с 38 млн руб. сократилась до 6 млн рублей.

Общая сумма погашенной в этом году задолженности по зарплате составляет 238,2 млн рублей.

"Задача перед всеми нами одна — задолженностей по оплате труда не должно быть, — сказал Александр Нефедов. — Необходимо использовать все предусмотренные законодательством меры борьбы с должниками и оказывать действенную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, по защите их прав".

Также на заседании обсудили повышение престижа рабочих профессий среди молодежи. Самарская область — первый регион России, вступивший в движение WorldSkills. В сентябре 2012 года в Самаре провели первый региональный этап Национального чемпионата WorldSkills Russia, а в 2013 году  область приняла первый Национальный чемпионат WorldSkills Russia.

В 2018 году сборная России победила в европейском чемпионате WorldSkills, а студент Поволжского государственного колледжа из Самары Михаил Воронцов стал лидером индивидуального зачета.

По информации министерства образования и науки Самарской области, за весь период участия в финалах национальных чемпионатов молодые профессионалы нашего региона завоевали 81 медаль.

По степени вовлеченности студентов в движение WorldSkills Russia Самарская область занимает четвертое место в стране.

С 2017 года регион принимает участие в пилотном проведении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации образовательных программ среднего профессионального образования.

"Мы очень гордимся достижениями наших молодых профессионалов. Отрадно, что в регионе в последние два года стабильно (на 10% ежегодно) увеличивается количество учащихся учреждений среднего профессионального образования. Это заслуга и преподавателей, внедряющих новаторские методики обучения, идущих в ногу со временем, и работодателей, активно участвующих в подготовке молодых специалистов. Уверен, что новыми победами профессионалов, достойными условиями и оплатой труда престиж рабочих профессий будет только укрепляться", — подчеркнул Александр Нефедов.

Обсудили также вопрос о подготовке к выполнению комплекса ГТО работниками Самарской области. С 2016 года он доступен для трудовых коллективов и взрослого населения 22 "пилотных" регионов страны, в число которых входит и наш. С 1 января этого года по всей России проходит заключительный этап.

Участниками проекта стали более 99 тысяч жителей Самарской области, или 3,3% населения в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Из них более 16 тысяч человек — трудоспособное население от 25 до 59 лет. Среди них в 2016 году нормативы на знаки отличия ГТО выполнили 279 жителей, в 2017 — 1316 человек, а в первом полугодии 2018 года — 292 участника.

В 36 муниципальных образований региона созданы 78 центров тестирования населения по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

Сейчас одна из главных задач — организация работы центров тестирования и обеспечение равного доступа к тестированию всех категорий населения. Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" и Федерации профсоюзов Самарской области рекомендовали продолжить информировать работодателей и работников о реализации комплекса ГТО. Кроме того, необходимо создать физкультурно-спортивные клубы для подготовки работников к выполнению нормативов комплекса ГТО.

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Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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