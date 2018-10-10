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Парк "Россия – Моя история" открыл фотовыставку "Фестивали Самары"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 октября, в историческом парке "Россия — Моя история" в ТК "Гудок" открылась фотовыставка "Фестивали Самары" (0+), передает корреспондент Волга Ньюс.

Автор снимков, Самарские фестивали, концерты и праздники автор представленных снимков Антон Сенько фотографирует 12 лет, с момента появления первого цифрового фотоаппарата. В 2016 г. и 2018 г. он работал официальным фотографом международного фестиваля "Виват, Баян!". Постоянно снимает такие крупные фестивали, как Грушинский, "Метафест", "Барабаны мира", "ВолгаФест". Во время чемпионата мира по футболу он работал официальным фотографом Fifa Fan Fest в Самаре.

Более четырех лет Антон ведет репортажный фотоблог о жизни в Самаре, где заметное место занимают фестивальные события.

"Мне кажется, что фестивали — самые яркие события в культурной жизни города и его жителей, — считает Антон Сенько. — Только там можно увидеть столько искренних эмоций счастливых людей".

В этом можно убедиться, побывав на нынешней выставке, где, помимо упомянутых фестивалей, запечатлено и множество других. Фоторепортер сумел подловить такие моменты, когда участники этих праздников, словно заряжаясь друг от друга энергией, выплескивают свои эмоции. Наверное, каждый из них в такие мгновения снова становится ребенком — радостным, азартным и непосредственным.

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