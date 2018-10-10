Самара оказалась в числе отстающих в рейтинге городов-милионников по количеству свалок

Эксперты Общероссийского народного фронта представили рейтинг российских городов-миллионеров по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Лидерами, по данным ресурса ОНФ "Интерактивная карта свалок", были признаны Казань, Новосибирск, Воронеж, Пермь, Красноярск и Москва.

В ОНФ отметили, что исследование было проведено в рамках "майского указа" президента, где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов. По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, именно мегаполисы из всех населенных пунктов чаще всего сталкиваются с проблемами незаконных свалок.

"В городах-миллионерах проживает более трети всех жителей России. С помощью ресурса ОНФ "Интерактивная карта свалок", на который поступило уже более 22,5 тысяч обращений от граждан, мы провели собственное исследование всех 16 городов с населением более 1 миллиона человек. На первом месте у нас оказалась Казань с 290 решенными проблемами из 337 поступивших, вторым — Новосибирск с 64 убранными свалками из 85. Этим городам можно поставить оценку "отлично", — отметил Миронов.

Эксперты ОНФ подчеркнул, что, помимо лидеров (Казань, Новосибирск) и городов — аутсайдеров (Екатеринбург, Челябинск), остальным городам можно поставить оценку "удовлетворительно".

"В Самарской области нам удалось выявить и нанести на интерактивную карту около 800 несанкционированных свалок бытовых, промышленных и строительных отходов. Это больше, чем у всех лидеров рейтинга, — считает член регионального Штаба ОНФ, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко. - На сегодняшний день 300 свалок уже ликвидировано, а прежде занимаемая ими территория благоустроена с учетом мнения жителей. Это больше, например, чем у Казани, которая со значительным отрывом от остальных заняла первое место в рейтинге. Но если брать в соотношении, то нужно признать, мы пока ликвидировали менее половины от общего числа свалок, выявленных в регионе. Да, мы продвинулись вперед, но, объективно, могли бы дать лучший результат".