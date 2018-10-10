Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме под Сызранью

В среду, 10 октября, в 5:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Чапаева в п. Балашейка Сызранского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На борьбу с огнем выехали три пожарных на одном спецавтомобиле. На месте происшествия горели домашние вещи на площади один кв м, которые были потушены до прибытия пожарных.

Тем временем, как сообщают в оперативных службах, на месте происшествия было обнаружено тело 79-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека, а также причины возгорания и ущерб устанавливаются.