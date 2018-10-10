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ЖКХ и благоустройство Общество

На капремонт одной из самарских школ выделят почти 100 млн рублей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре капитально отремонтируют здание МБОУ школа №46, расположенной на ул. Советской Армии, 230. На сайте госзакупок опубликованы итоги соответствующего аукциона, объявленного департаментом градостроительства Самары.

Согласно аукционной документации, работы по капремонту займут год. В список вошли демонтажные работы, усиление строительных конструкций здания, наружные ремонтно-строительные работы, капремонт подвала и кровли, внутренняя отделка, работы по коммунальным сетям и благоустройство.

По решению конкурсной комиссии работы выполнит ООО "Регионспецстрой".

Стоимость контракта - 95,5 млн рублей. Деньги выделят из областного и городского бюджетов.

Напомним, в сентябре в этой школе обрушилась штукатурка с потолка в одном из классов. Из-за этого решено до 9 сентября "организовать образовательный процесс вне школы". Например, для учащихся старших классов было организовано дистанционное обучение.

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