На капремонт одной из самарских школ выделят почти 100 млн рублей

В Самаре капитально отремонтируют здание МБОУ школа №46, расположенной на ул. Советской Армии, 230. На сайте госзакупок опубликованы итоги соответствующего аукциона, объявленного департаментом градостроительства Самары.
Согласно аукционной документации, работы по капремонту займут год. В список вошли демонтажные работы, усиление строительных конструкций здания, наружные ремонтно-строительные работы, капремонт подвала и кровли, внутренняя отделка, работы по коммунальным сетям и благоустройство.
По решению конкурсной комиссии работы выполнит ООО "Регионспецстрой".
Стоимость контракта - 95,5 млн рублей. Деньги выделят из областного и городского бюджетов.
Напомним, в сентябре в этой школе обрушилась штукатурка с потолка в одном из классов. Из-за этого решено до 9 сентября "организовать образовательный процесс вне школы". Например, для учащихся старших классов было организовано дистанционное обучение.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...