Ночью во время пожара в Похвистневском районе погиб мужчина

Во вторник, 9 октября, в 23:40, в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Дементьева в с. Савруха Похвистневского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 50 кв. м. Тушили его девять пожарных с использованием трех спецмашин. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 0:30.

В оперативных структурах уточнили, что при пожаре погиб 47-летний мужчина.

Причина гибели человека устанавливается. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.