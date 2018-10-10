Самарцы продолжают фиксировать проблемы в работе пассажирского транспорта

Работа общественного транспорта в Самаре, несмотря на регулярные проверки со стороны городских властей, по-прежнему вызывает недовольство пассажиров. Особенно остро вопрос встает вечером, когда водители один за другим отправляют автобусы "в парк" и доехать до дома становится проблемой.

Не очень давно ряд коммерческих маршрутов объявил о повышении стоимости проезда с 1 ноября до 30 рублей. В частности такие объявления размещены в салонах 247, 297, 480 и ряде других маршрутов. Городская администрация никак не комментирует данный вопрос, но если данное повышение все же произойдет, то многие жители города для поездок будут выбирать муниципальные маршруты - там стоимость проезда пока составляет 25 рублей за наличные и 23 рубля - по транспортной карте.

Но и с этими направлениями есть сложности.

Самарцы недовольны качеством обслуживания на междугородних автобусных маршрутах Значительное количество жителей населенных пунктов, находящихся рядом с Самарой, приезжают на работу в областную столицу. Развито автобусное сообщение и с Тольятти. Но увы, не всегда качество услуг, предоставляемых перевозчиками, соответствует потребностям пассажиров.

Горожане отмечают, что иногда муниципального автобуса приходится ждать слишком долго. Так, в частности, обратившиеся в редакцию жители Самары отмечают, что основная сложность - доехать в центр города из отдаленных районов - Куйбышевского и Красноглинского. "Иногда можно стоять по 20 минут на Обувной или Заливной и ничего нет, а на работу надо успеть вовремя", - говорит один из наших читателей. "Один раз мне пришлось почти 40 минут с ребенком стоять на остановке пос. Южный и ждать 50-го автобуса. Когда он подъехал, мы в него просто не смогли влезть - столько было народу. Выручил друг, которого мы попросили приехать за нами", - рассказывает другой самарец.

Мы попытались самостоятельно проанализировать дорожную ситуацию с помощью интернет-портала "Транспортный оператор Самары". На этом сайте можно в режиме онлайн наблюдать за движением всего городского транспорта, подключенного к системе ГЛОНАСС. Те же данные можно увидеть в мобильном приложении "Прибывалка-63".

Как выяснилось в результате нашего наблюдения, которое проводилось 4, 5 и 8 октября, самые популярные городские маршруты - №№ 34, 41 и 47. Автобусы, следующие по ним, в основном выдерживают интервалы движения, одновременно на линии работает по 8-10 машин, что позволяет ждать автобуса на остановке пять-семь минут.

А вот чтобы добраться с Сухой Самарки до центра города, действительно приходится ждать. На маршруте работают пять машин, заявленный интервал движения - 16 минут. Однако прогнозов по прибытию автобуса 5д на остановки Обувная и Заливная портал tosamara.ru не дает. Примерно столько же приходится ждать 50-го автобуса, направляясь из Красноглинского района в центр (хотя официальный интервал движения на маршруте - 11 минут). Причем если в районе 9 часов утра расстояние между автобусами на линии варьируется от 7 до 20 минут, то вечером ситуация осложняется. После 17 часов интервал движения 50-го автобуса может достигать 33 минут, автобуса 5д - 27 минут.

Аналогичные сложности мы зафиксировали на внутригородских маршрутах после 19 часов. Автобус №2 по направлению от сквера Высоцкого до автостанции Аврора можно ждать 18 минут, 24-й маршрут - 23 минуты. После 21 часа оба этих маршрута попросту пропадают с карты, в то время как интервалы движения маршрутов №№ 34, 5д, 50 и 47 увеличиваются до 25-35 минут.

Стоит отметить, что в мобильном приложении "Прибывалка-63" можно увидеть далеко не все коммерческие автобусы. Как рассказал Волга Ньюс один из разработчиков сервиса, инженер ОАО "Самара-Информспутник" Александр Сергеев, не все организаторы коммерческих перевозок согласились проводить мониторинг движения транспорта на обслуживаемых ими маршрутах. "Для этого необходимо установить навигационную систему и представлять информацию о нахождении автобуса на маршруте, - отмечает Сергеев. - Департамент транспорта ставил для перевозчиков подобное условие при предоставлении лицензии, но, видимо, не везде сразу удалось прийти к соглашению".