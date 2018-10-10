Вместе с контролерами на транспорте могут начать работать полицейские

В автобусах, троллейбусах и трамваях Самары сегодня работают три десятка контролеров. Какими полномочиями они обладают? Как отличают в толпе пассажиров-безбилетников и какие санкции накладывают на недобросовестных кондукторов? В этих и других вопросах разбирались корреспонденты Волга Ньюс.

"Добрый день. Контроль. Предъявите билетик!" - Рамзия Биктимирова старается входить в вагон с бодрым настроением. "С людьми нужно разговаривать по-хорошему, иначе они не пойдут навстречу", - считает женщина. На должность контролера ее перевели по состоянию здоровья, до того она 13 лет отработала кондуктором. "Рабочая смена здесь восемь часов, тогда как кондуктор работает все пятнадцать", - говорит Биктимирова.

По ее словам, "зайцы" на маршрутах до сих пор встречаются довольно часто. "Люди реагируют по-разному. Некоторые, видя меня, сразу же оплачивают проезд. Но есть и такие, кто начинает скандалить или просто выбегает из салона", - говорит контролер. На этот раз нам явно везет с пассажирами: все добросовестно предъявляют билеты.

Не хватает полномочий

Увы, контролер в наше время - профессия довольно редкая. В Самаре таких специалистов всего 29. Из них 20 обслуживают автобусы и работают в ООО "СамараАвтоГаз", а девять специализируются на троллейбусах и трамваях и числятся в МП "ТТУ". Как сообщили Волга Ньюс в городском департаменте транспорта, при себе контролер обязан иметь служебное удостоверение с фотографией и печатью. У контролера ТТУ, помимо удостоверения, должен быть наряд на работу, знак "Контролер" и рулетка для измерения багажа. К слову, если длина, ширина и высота поклажи в сумме превышают 120 см, то для нее нужно приобрести отдельное место.

Самарцы продолжают фиксировать проблемы в работе пассажирского транспорта Работа общественного транспорта в Самаре, несмотря на регулярные проверки со стороны городских властей, по-прежнему вызывает недовольство пассажиров. Особенно остро вопрос встает вечером, когда водители один за другим отправляют автобусы "в парк" и доехать до дома становится проблемой.

Маршруты для контроля выбираются согласно графику проверки транспортных средств. Особое внимание уделяется направлениям с высоким пассажиропотоком: именно на них наиболее вероятно появление безбилетников. Выявить их - и есть главная задача контролера. Он должен убедиться, чтобы все пассажиры были обеспечены проездным документом. Только вот дальше контроля дело, к сожалению, пока не идет.

"Контролер может обязать пассажира оплатить проезд или предложить безбилетному пассажиру, отказавшемуся оплатить проезд (провоз багажа), покинуть транспортное средство", - сообщили в гордептрансе. В конфликты контролерам рекомендуется не вступать.

Штрафовать безбилетника контролер также не имеет права. "Согласно статье 9.1 областного закона об административных правонарушениях, штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей. Но лицами, уполномоченными на составление протокола по данной статье, являются члены административных комиссий и должностные лица органов местного самоуправления", - объяснили в департаменте.

Получается, что эффективного рычага для борьбы с безбилетниками у транспортников пока нет. Но в ТТУ заверили, что работают над улучшением ситуации. "Сегодня мы разослали администрациям районов обращения с просьбой включить наших контролеров в административные комиссии. Практически все уже откликнулись", - пояснили в управлении.

Но даже наличие полномочий по составлению протоколов не дает гарантии, что "заяц" будет наказан. Все дело в том, что выписать штраф можно лишь при наличии документа, удостоверяющего личность нарушителя. Но желающих предъявить контролеру паспорт находится немного. Чтобы принудительно установить личность потерпевшего, его придется доставить в отделение полиции, а сделать это могут лишь сотрудники органов внутренних дел. "Сегодня мы направили в ГУ МВД обращение с просьбой выделить сотрудников для работы на маршрутах. В скором времени вопрос будет решен и система заработает", - заявляют в ТТУ.

Проверяют своих

И все-таки даже такой "мягкий" контроль приносит свои результаты. По данным департамента транспорта, в 2016 году количество безбилетных пассажиров в Самаре составляло 9%, а в 2018 году снизилось до 4%. Кроме того, помимо неплательщиков, контролерам приходится иметь дело и с недобросовестными кондукторами. Ситуация знакома многим: возвращаясь вечером домой в трамвае или троллейбусе, в ответ на протянутый "четвертак" запросто можно услышать: "Вам билетик нужен?" И если для некоторых пассажиров его наличие непринципиально, то транспортное предприятие испытывает от их "недопродажи" серьезные неудобства. "Мы пытаемся добиться от кондукторов честной работы, - говорит начальник Кировского трамвайного депо Александр Горшков. - Точно отследить размеры убытков трудно. Но ясно то, что для депо они значительны".

Поэтому разговор с не выдавшими билеты кондукторами короткий. "В обязанности контролеров "Самара Авто Газ" входит составление акт-рапортов на кондуктора по нарушениям должностных обязанностей. За нарушение кондуктором ТТУ производственной дисциплины (невыдачу билета пассажиру) к кондуктору после комиссионного разбирательства приказом по предприятию применяется дисциплинарное взыскание с лишением премии", - пояснили Волга Ньюс в департаменте транспорта.

Александр Горшков, начальник Кировского трамвайного депо Самары:

- Для стабильной работы депо необходимы денежные средства. Поэтому контролеры на транспорте обеспечивают наполняемость кассы, ее соответствие утвержденному плану доходов на месяц. Также мы пытаемся добиться от кондукторов честной работы, исключив случаи невыдачи пассажирам билетов. Они приносят депо ощутимые убытки.