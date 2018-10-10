Здание для театра "Грань" построят в новокуйбышевском сквере "Слава труду"

На портале "ВМЕСТЕ" подошло к концу голосование по выбору места строительства здания для театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске, сообщает пресс-служба портала. Сейчас театр располагается в помещении городского ДК.
Напомним, что по проекту объект планируется разместить в сквере "Слава труду". Размер участка под застройку составит 100 на 60 кв. метров. Обойдется строительство театра в 650 млн рублей. Предполагается, что основную часть средств выделят из регионального бюджета.
Рядом со сквером находится музыкальная школа имени Башмета. Таким образом, после возведения театра в Новокуйбышевске будет сформирован культурный кластер.
14% участников голосования отметили, что являются жителями этого города. Почти 82% проголосовавших новокуйбышевцев поддержали строительство здания для театра в сквере между улицами Дзержинского, Чернышевского, Островского и Молодежной.
В целом "за" то, чтобы у театра-студии "Грань" появилось собственное здание, высказались 93% всех участников опроса (безотносительно к месту проживания). Кроме того, 12% пользователей указали, что попасть на спектакли очень непросто: сейчас в зале новокуйбышевского Дворца культуры, где "Грань" показывает свои постановки, всего около 100 мест.
Собственное здание должно решить эту проблему. У театра также появятся необходимые цеха и гримерные, которых сейчас у "Грани" нет.
В 2020 году театр отметит свое 20-летие, ожидается, что к этому времени труппа сможет отметить новоселье на новом месте.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!