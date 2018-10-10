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Театр Культура

Здание для театра "Грань" построят в новокуйбышевском сквере "Слава труду"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На портале "ВМЕСТЕ" подошло к концу голосование по выбору места строительства здания для театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске, сообщает пресс-служба портала. Сейчас театр располагается в помещении городского ДК.

Напомним, что по проекту объект планируется разместить в сквере "Слава труду". Размер участка под застройку составит 100 на 60 кв. метров. Обойдется строительство театра в 650 млн рублей. Предполагается, что основную часть средств выделят из регионального бюджета.

Рядом со сквером находится музыкальная школа имени Башмета. Таким образом, после возведения театра в Новокуйбышевске будет сформирован культурный кластер.

14% участников голосования отметили, что являются жителями этого города. Почти 82% проголосовавших новокуйбышевцев поддержали строительство здания для театра в сквере между улицами Дзержинского, Чернышевского, Островского и Молодежной.

В целом "за" то, чтобы у театра-студии "Грань" появилось собственное здание, высказались 93% всех участников опроса (безотносительно к месту проживания). Кроме того, 12% пользователей указали, что попасть на спектакли очень непросто: сейчас в зале новокуйбышевского Дворца культуры, где "Грань" показывает свои постановки, всего около 100 мест.

Собственное здание должно решить эту проблему. У театра также появятся необходимые цеха и гримерные, которых сейчас у "Грани" нет.

В 2020 году театр отметит свое 20-летие, ожидается, что к этому времени труппа сможет отметить новоселье на новом месте.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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