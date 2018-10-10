В Самарской области ожидается усиление ветра

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 10 октября до 19 часов 11-го числа местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью 4-9°С, днем 7-12°С. В Самаре ночью 7-9°С, днем 9-11°С.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.