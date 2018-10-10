В Самарской области ожидается усиление ветра

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 10 октября до 19 часов 11-го числа местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью 4-9°С, днем 7-12°С. В Самаре ночью 7-9°С, днем 9-11°С.