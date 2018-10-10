"Художественный" покажет фитнес-триллер "Не в форме" от самарского режиссера

В кинотеатре "Художественный" 16 октября, в 19:00, пройдет премьера киноальманаха российских режиссеров "Русское Краткое" (комедия, драма, 1:34, 16+), в котором представлена короткометражка самарского режиссера Егора Чичканова "Не в форме".
"Русское Краткое. Выпуск 1" — это пять необычных коротких историй:
- Никита Ефремов и Александр Паль сражаются за сердце таинственной красавицы в трагикомедии Григория Константинопольского "Олеся".
- На кухне многоэтажки появляется настоящая корова (притча "Молоко").
- Героиня комедии без диалогов "Не в форме" разрывается между желанием похудеть к встрече выпускников и современным культом еды (камео звезды клипа "Экспонат" Юлии Топольницкой).
- В жизнь охранника торгового центра Лео врывается эксцентричная Рита Ураган и меняет ее навсегда (фестивальный хит "Лео и Ураган" с камео Александра Кузнецова, Анны Котовой-Дерябиной и Зазы Наполи).
- Герой Шамиля Хаматова решает важный вопрос — врать или не врать, когда все вокруг лгут (Carpe diem).
Среди первых пяти работ будет представлен фитнес-триллер "Не в форме" — комедия от самарского режиссера, проживающего в Петербурге, Егора Чичканова. Главная героиня Лена получает приглашение на вечер встречи выпускников школы. Она хочет вернуться в прежнюю форму, но становится жертвой в идиотской битве между индустрией похудения и современным культом еды.
В фильме без диалогов приняли участие звезды кино и телевидения Юлия Топольницкая ("Экспонат" гр. ЛЕНИНГРАД, театр Лицедеи), Ирина Чеснокова ("Портфолио", "Однажды в России", Comedy radio), Андрей Носков ("Кто в доме хозяин", "Лондонград", "Глянец"), Илья Носков ("Азазель", "Контрибуция", "Великая"), певец Егор Сесарев и другие.
Средства на производства фильма собирали всей страной при помощи краудфандинга.
"Русское Краткое" — ежемесячный альманах лучших российских короткометражных фильмов от кинопрокатной компании "Пионер". Первый сборник из пяти картин выйдет на экраны страны 19 октября.