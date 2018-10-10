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Кино Культура

"Художественный" покажет фитнес-триллер "Не в форме" от самарского режиссера

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В кинотеатре "Художественный" 16 октября, в 19:00, пройдет премьера киноальманаха российских режиссеров "Русское Краткое" (комедия, драма, 1:34, 16+), в котором представлена короткометражка самарского режиссера Егора Чичканова "Не в форме".

Фото: Егор Чичканов

"Русское Краткое. Выпуск 1" — это пять необычных коротких историй:

  • Никита Ефремов и Александр Паль сражаются за сердце таинственной красавицы в трагикомедии Григория Константинопольского "Олеся".
  • На кухне многоэтажки появляется настоящая корова (притча "Молоко").
  • Героиня комедии без диалогов "Не в форме" разрывается между желанием похудеть к встрече выпускников и современным культом еды (камео звезды клипа "Экспонат" Юлии Топольницкой).
  • В жизнь охранника торгового центра Лео врывается эксцентричная Рита Ураган и меняет ее навсегда (фестивальный хит "Лео и Ураган" с камео Александра Кузнецова, Анны Котовой-Дерябиной и Зазы Наполи).
  • Герой Шамиля Хаматова решает важный вопрос — врать или не врать, когда все вокруг лгут (Carpe diem).

Среди первых пяти работ будет представлен фитнес-триллер "Не в форме" — комедия от самарского режиссера, проживающего в Петербурге, Егора Чичканова. Главная героиня Лена получает приглашение на вечер встречи выпускников школы. Она хочет вернуться в прежнюю форму, но становится жертвой в идиотской битве между индустрией похудения и современным культом еды.

В фильме без диалогов приняли участие звезды кино и телевидения Юлия Топольницкая ("Экспонат" гр. ЛЕНИНГРАД, театр Лицедеи), Ирина Чеснокова ("Портфолио", "Однажды в России", Comedy radio), Андрей Носков ("Кто в доме хозяин", "Лондонград", "Глянец"), Илья Носков ("Азазель", "Контрибуция", "Великая"), певец Егор Сесарев и другие.

Средства на производства фильма собирали всей страной при помощи краудфандинга.

"Русское Краткое" — ежемесячный альманах лучших российских короткометражных фильмов от кинопрокатной компании "Пионер". Первый сборник из пяти картин выйдет на экраны страны 19 октября.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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