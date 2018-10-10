Завершаются инженерные изыскания и межевание территории для здания 6-го кассационного суда

Результаты инженерных изысканий и межевания территории для достройки здания на пл. Урицкого, в котором планируется размещение 6-го кассационного суда, должны быть готовы уже после 15-го октября.
Информацию о соответствующих договорах на портале госзакупок опубликовал ГУП Самарской области Институт ТеррНИИгражданпроект.
Как сообщалось ранее, в начале сентября компания выиграла тендер на на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе Самары". Стоимость контракта составила 57,4 млн рублей.
Заключенный с субподрядчиком договор на межевание территории стоимостью 1 млн руб. предусматривает проведение работ по переносу красной линии в районе пересечения улицы Урицкого и улицы Мечникова, изменение земельного участка и выбор территории для парковочных мест. Ориентировочная площадь внесения изменений в документацию по планировке территории — 10 га. При этом нужно учесть уже существующие документы о планировке территории и будущем строительстве метрополитена и магистрали "Центральная".
Второй контракт на сумму 2,4 млн руб. предусматривает проведение работ по техническому обследованию объекта на предмет определения фактического состояния несущих строительных конструкций, проведение геологических, геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий.
Напомним, впервые информацию о том, что в недостроенном "стеклянном" здании, расположенном на площади Урицкого, может разместиться кассационный суд, озвучил глава облминстроя Александр Баландин на заседании профкомитета Самарской губернской думы 22 мая.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))