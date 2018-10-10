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Строительство Строительство и недвижимость

Завершаются инженерные изыскания и межевание территории для здания 6-го кассационного суда

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Результаты инженерных изысканий и межевания территории для достройки здания на пл. Урицкого, в котором планируется размещение 6-го кассационного суда, должны быть готовы уже после 15-го октября.

 Информацию о соответствующих договорах на портале госзакупок опубликовал ГУП Самарской области Институт ТеррНИИгражданпроект.

Как сообщалось ранее, в начале сентября компания выиграла тендер на на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе Самары". Стоимость контракта составила 57,4 млн рублей.

Заключенный с субподрядчиком договор на межевание территории стоимостью 1 млн руб. предусматривает проведение работ по переносу красной линии в районе пересечения улицы Урицкого и улицы Мечникова, изменение земельного участка и выбор территории для парковочных мест. Ориентировочная площадь внесения изменений в документацию по планировке территории — 10 га. При этом нужно учесть уже существующие документы о планировке территории и будущем строительстве метрополитена и магистрали "Центральная".

Второй контракт на сумму 2,4 млн руб. предусматривает проведение работ по техническому обследованию объекта на предмет определения фактического состояния несущих строительных конструкций, проведение геологических, геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий.

Напомним, впервые информацию о том, что в недостроенном "стеклянном" здании, расположенном на площади Урицкого, может разместиться кассационный суд, озвучил глава облминстроя Александр Баландин на заседании профкомитета Самарской губернской думы 22 мая.

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