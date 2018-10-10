Мужчину, обманувшего желавших отдохнуть самарцев, приговорили к исправительным работам

В Самаре суд вынес приговор 35-летнему мужчине, признанному виновным в пяти эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в 2015 г. мужчина, представляясь руководителем туристической компании ООО "Казагроторг", заключил пять договоров с клиентами на общую сумму 346 тыс. рублей. Полученные деньги он потратил в личных целях.

Приняв во внимание частичное возмещение ущерба, суд назначил ему полтора года исправительных работ с удержанием из заработка 10% ежемесячно в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.