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Преступления Происшествия

В Самаре ведут проверку в связи с продажей арендованного в Москве BMW

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре силовики начали проверку в связи с автомобильной аферой, сообщил Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

По их данным, 17 июля 2018 г. в Москве 24-летний мужчина обманом заключил договор аренды черного BMW X5 2008 года выпуска. 23 сентября арендатор уехал в Самару и перестал платить.

Как выяснилось, автомобиль был продан некоему 30-летнему Л., который, в свою очередь, перепродал его третьим лицам.

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