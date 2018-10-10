В Самаре ведут проверку в связи с продажей арендованного в Москве BMW

В Самаре силовики начали проверку в связи с автомобильной аферой, сообщил Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

По их данным, 17 июля 2018 г. в Москве 24-летний мужчина обманом заключил договор аренды черного BMW X5 2008 года выпуска. 23 сентября арендатор уехал в Самару и перестал платить.

Как выяснилось, автомобиль был продан некоему 30-летнему Л., который, в свою очередь, перепродал его третьим лицам.