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Нефтехимия ТЭК

Елена Литвинова стала лучшей в конкурсе профмастерства

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор товарного цеха №8 Новокуйбышевского завода масел и присадок Елена Литвинова (на фото слева) продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства в финале конкурса "Лучший по профессии" НК "Роснефть" среди представителей основных рабочих и инженерно-технических специальностей, который проходил с 1 по 5 октября в Туапсе.

Фото: Фото предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

"Началось все с победы в заводском этапе, - рассказала Елена. - Сначала разволновалась, ведь представлять свой завод на конкурсе такого уровня - большая ответственность. С другой стороны, ведь я к этому стремилась: проверить себя, доказать, что являюсь профессионалом в своем деле. В общем, испытала смешанные чувства. Затем немного успокоилась, взяла себя в руки и начала готовиться. По теории штудировала все доступные источники, включая Интернет. Объем материала большой, вопросов много, касаются разной продукции - и реагентов, и дизельного топлива, и бензина. Конечно, большое внимание уделила практике. Очень помогала поддержка коллег".

Практическое задание операторов товарных состояло в определении количества дизельного топлива в РВС.

"В нашей работе нужно уделять внимание всему, здесь нет мелочей, - уверена Елена. - Например, я сразу заметила, что технологическая карта не подписана, а это уже нарушение. Резервуар был объемом 10 тысяч кубических метров, таких на нашем заводе нет. Но я не растерялась, продолжила выполнять свое задание, настроилась так, будто делаю свою повседневную работу".

И сделала! Выступление Елены Литвиновой было высоко оценено компетентным жюри, и в итоге она заняла третье место в своей номинации.

"Это важный опыт, - говорит она, - полезный и нужный. Считаю, что главное в жизни - не стоять на месте, а двигаться вперед, изучать новое и стремиться к лучшему. На этом конкурсе я получила новые положительные эмоции от выступления, общения с коллегами, самой поездки. Думаю, если будет возможность, снова приму в нем участие".

Татьяна Нажимова, главный специалист по развитию и обучению персонала отдела оценки и развития персонала ООО "НЗМП":

- Конкурс "Лучший по профессии" - это в первую очередь механизм обмена передовым опытом, накопленным в различных дочерних обществах. Он позволяет оценить степень подготовленности специалистов, наметить новые направления развития, распространить лучший опыт, укрепить корпоративный дух, поднять престиж профессии. Работники НЗМП всегда достойно выступают на конкурсе, занимают призовые места, тем самым подтверждая, что на нашем предприятии работают опытные и грамотные специалисты.

Владимир Покровский, заместитель главного инженера по технологическим процессам и товарному производству ООО "НЗМП", член жюри конкурса в номинации "Оператор технических установок":

- Следует отметить высокий уровень подготовки участников и, в частности, представителей предприятий самарской площадки. Заметно, что к конкурсу готовились основательно, действия были четкие, уверенные, ответы грамотные. Важно, что работал принцип "обратной связи": после выступления с каждым была проведена разъяснительная беседа по ошибкам. Проигравших в конкурсе профмастерства нет, ведь каждый в итоге получил бесценный опыт и цель, к которой стоит стремиться. Это, безусловно, положительно скажется на дальнейшей работе и карьерном росте.

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