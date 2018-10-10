В Самаре на базе детского технопарка открылся виртуальный "Яндекс-Лицей"

В России активно реализуется образовательный IT-проект "Яндекс-Лицей". Одним из первых регионов, где открылись эти необычные образовательные учреждения, стала Самарская область. 9 октября в самарском детском технопарке "Кванториум-63 регион" прошло торжественное открытие программы "Яндекс-Лицей".
"Яндекс-Лицей" — это образовательный проект Яндекса для учеников 8—9 классов по обучению навыкам программирования, — говорит координатор IT-программы в Самарской области Елена Безгласная. — Это совершенно новая форма обучения и профориентации в формате своего рода виртуального лицея, где совмещаются дистанционные и очные методы учебы. Лицеисты будут изучать один из инструментов для достижения успешности в современном мире — язык Python. Учебная программа разработана в Школе анализа данных, в которой наши преподаватели прошли специальный конкурсный отбор, состоящий из онлайн-тестирования, скайп-собеседования и обучающего семинара в Москве".
Лицеисты также прошли систему жесткого конкурентного отбора. Сначала им нужно было преодолеть дистанционное тестирование. Вторым этапом стало очное собеседование с педагогами и специалистами "Яндекс-Лицея". Задания были на логику и общую эрудицию в IT-сфере. В итоге из первоначальных более чем 60 заявок по итогам конкурсного отбора в лицей принято 24 школьника из Самары и области, которые впоследствии были разбиты на две группы по 12 человек в каждой.
Им предстоит пройти двухгодичное обучение по специальной накопительной программе. Два раза в неделю ребята должны очно посещать занятия. Остальное время будет уделено дистанционному обучению, целью которого станет привитие лицеистам навыков IT-мышления и программирования. Подведение итогов обучения будет носить накопительный характер. Каждое задание оценивается в конкретных баллах. Поэтому строгая дисциплина — обязательное условие. Регулярное невыполнение заданий и необоснованные пропуски занятий будут караться отчислением из лицея.
"И хотя учеба в лицее носит элементы виртуальности, — поясняет Елена Безгласная, — после его успешного окончания выпускники получат вполне осязаемые сертификаты и дипломы. Которые, мы надеемся, получат должную оценку и в вузах при приеме, и у работодателей".
Действительно, проект "Яндекс-Лицей" — еще один из новейших примеров плодотворного государственно-частного партнерства, когда бизнес-сообщество предложило организовать в системе образования современный вариант обучения специалистов, в которых оно заинтересовано, а государственные структуры эту идею поддержали. Речь в данном случае идет о подготовке IT-специалистов, в которых, по неоднократным высказываниям губернатора Дмитрия Азарова, в нашем регионе острая необходимость.
"Пока еще место таких необычных лицеев в региональной системе образования не определено, — отметил на церемонии открытия руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области Сергей Еремин. — Их появление — ответ на вызов времени и потребностей общества и экономики. Но несомненно, что за такими формами обучения — будущее образования, в том числе и профессионального".
Детский технопарк "Кванториум-63 регион" стал единственной площадкой в Самарском регионе, которая справилась с марафоном отбора. Две группы в течение двух лет будут заниматься по универсальной для всех региональных представительств программе, постигая вершины IT мастерства. Соответствующая материально-техническая база, по словам директора детского технопарка Алексея Богатова, создана при непосредственной поддержке областного правительства. Существенное обстоятельство — обучение в лицее совершенно бесплатное.
"Как только я узнал, что "Яндекс-Лицей" объявил набор, я сразу же подал заявку, — говорит новоявленный лицеист, учащийся школы N3 г. Новокуйбышевск Иван Бурмистров. — Моя мечта стать хорошим программистом. Учусь я хорошо. Так что дополнительные занятия с помощью опытных учителей мне не будут в лишнюю непосильную нагрузку. Напротив, появилась нормальная и вполне посильная цель, которую я обязательно достигну".
Праздник завершился первым родительским собранием и "нулевым" уроком для первых лицеистов.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.