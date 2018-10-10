В Самаре на базе детского технопарка открылся виртуальный "Яндекс-Лицей"

В России активно реализуется образовательный IT-проект "Яндекс-Лицей". Одним из первых регионов, где открылись эти необычные образовательные учреждения, стала Самарская область. 9 октября в самарском детском технопарке "Кванториум-63 регион" прошло торжественное открытие программы "Яндекс-Лицей".

"Яндекс-Лицей" — это образовательный проект Яндекса для учеников 8—9 классов по обучению навыкам программирования, — говорит координатор IT-программы в Самарской области Елена Безгласная. — Это совершенно новая форма обучения и профориентации в формате своего рода виртуального лицея, где совмещаются дистанционные и очные методы учебы. Лицеисты будут изучать один из инструментов для достижения успешности в современном мире — язык Python. Учебная программа разработана в Школе анализа данных, в которой наши преподаватели прошли специальный конкурсный отбор, состоящий из онлайн-тестирования, скайп-собеседования и обучающего семинара в Москве".

Лицеисты также прошли систему жесткого конкурентного отбора. Сначала им нужно было преодолеть дистанционное тестирование. Вторым этапом стало очное собеседование с педагогами и специалистами "Яндекс-Лицея". Задания были на логику и общую эрудицию в IT-сфере. В итоге из первоначальных более чем 60 заявок по итогам конкурсного отбора в лицей принято 24 школьника из Самары и области, которые впоследствии были разбиты на две группы по 12 человек в каждой.

Им предстоит пройти двухгодичное обучение по специальной накопительной программе. Два раза в неделю ребята должны очно посещать занятия. Остальное время будет уделено дистанционному обучению, целью которого станет привитие лицеистам навыков IT-мышления и программирования. Подведение итогов обучения будет носить накопительный характер. Каждое задание оценивается в конкретных баллах. Поэтому строгая дисциплина — обязательное условие. Регулярное невыполнение заданий и необоснованные пропуски занятий будут караться отчислением из лицея.

"И хотя учеба в лицее носит элементы виртуальности, — поясняет Елена Безгласная, — после его успешного окончания выпускники получат вполне осязаемые сертификаты и дипломы. Которые, мы надеемся, получат должную оценку и в вузах при приеме, и у работодателей".

Действительно, проект "Яндекс-Лицей" — еще один из новейших примеров плодотворного государственно-частного партнерства, когда бизнес-сообщество предложило организовать в системе образования современный вариант обучения специалистов, в которых оно заинтересовано, а государственные структуры эту идею поддержали. Речь в данном случае идет о подготовке IT-специалистов, в которых, по неоднократным высказываниям губернатора Дмитрия Азарова, в нашем регионе острая необходимость.

"Пока еще место таких необычных лицеев в региональной системе образования не определено, — отметил на церемонии открытия руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области Сергей Еремин. — Их появление — ответ на вызов времени и потребностей общества и экономики. Но несомненно, что за такими формами обучения — будущее образования, в том числе и профессионального".

Детский технопарк "Кванториум-63 регион" стал единственной площадкой в Самарском регионе, которая справилась с марафоном отбора. Две группы в течение двух лет будут заниматься по универсальной для всех региональных представительств программе, постигая вершины IT мастерства. Соответствующая материально-техническая база, по словам директора детского технопарка Алексея Богатова, создана при непосредственной поддержке областного правительства. Существенное обстоятельство — обучение в лицее совершенно бесплатное.

"Как только я узнал, что "Яндекс-Лицей" объявил набор, я сразу же подал заявку, — говорит новоявленный лицеист, учащийся школы N3 г. Новокуйбышевск Иван Бурмистров. — Моя мечта стать хорошим программистом. Учусь я хорошо. Так что дополнительные занятия с помощью опытных учителей мне не будут в лишнюю непосильную нагрузку. Напротив, появилась нормальная и вполне посильная цель, которую я обязательно достигну".

Праздник завершился первым родительским собранием и "нулевым" уроком для первых лицеистов.