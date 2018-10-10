В ДТП с битумовозом и легковушками погибли два человека

В среду, 10 октября, в 15:00, участником ДТП с трагическими последствиями стал 56-летний водитель битумовоза МАЗ-6430В9-1420-012, ехавший по самарской обводной дороге в направлении пос. Алексеевка в Волжском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 35 и 36 км трассы у грузовика разорвало левое переднее колесо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry под управлением 42-летнего мужчины, а затем с универсалом Lada Largus. После столкновения автомобили съехали в левый кювет.

В результате аварии погибли 63-летний водитель и 61-летняя пассажирка Lada. Водители грузовика и Toyota госпитализированы.

По факту ДТП ведется проверка.