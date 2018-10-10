В ДТП с битумовозом и легковушками погибли два человека

В среду, 10 октября, в 15:00, участником ДТП с трагическими последствиями стал 56-летний водитель битумовоза МАЗ-6430В9-1420-012, ехавший по самарской обводной дороге в направлении пос. Алексеевка в Волжском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, между 35 и 36 км трассы у грузовика разорвало левое переднее колесо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry под управлением 42-летнего мужчины, а затем с универсалом Lada Largus. После столкновения автомобили съехали в левый кювет.
В результате аварии погибли 63-летний водитель и 61-летняя пассажирка Lada. Водители грузовика и Toyota госпитализированы.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.