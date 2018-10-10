Дмитрий Азаров принял участие в VII международном форуме "Россия - спортивная держава"

В среду, 10 октября, в Ульяновске открылся VII международный форум "Россия — спортивная держава", в котором принимает участие и Самарская область. На ее стенде представлены самые яркие события и достижения региона, титулованные спортсмены и клубы, планы по использованию наследия чемпионата мира.

Форум "Россия — спортивная держава" — это не только круглые столы и тематические секции, но и большая выставка, где представлены новейшие разработки и спортивное оборудование. Регионы обмениваются опытом и лучшими практиками в области развития спорта и ЗОЖ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с производителями уличного спортоборудования и тренажеров. Сегодня оно активно используется в ходе благоустройства дворов и общественных зон в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Главу региона заинтересовало оборудование для сдачи норм ГТО, а также инвентарь для школ от производителя из Самарской области.

Отметим, что в VII международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава" принял участие президент РФ Владимир Путин.

Большое внимание в ходе форума уделено теме наследия чемпионата мира. В Самарской области разрабатывается детальная концепция использования инфраструктуры чемпионата, выстраивания спортивной пирамиды.

"Главная задача — освоение спортивного объекта номер один, стадиона. По нему педантично каждый метр, каждое помещение сегодня расписывается по федерациям, по фитнес-центрам, по зонам отдыха и активности, и я уверен, что у нас все получится, — прокомментировал эту тему Дмитрий Азаров. — Стадион, после того, как он его передадут в региональную собственность, будет использован по полной. Но самое главное — он будет служить спорту, футболу".

Как отметил глава региона, в планах у Самарской области — создание футбольного центра развития детского футбола. "У нас есть две мощные школы, известные на всю страну — это Академия им. Коноплева и школа "Крыльев Советов". Мы предполагаем создать единый центр, который будет заниматься подготовкой детей, готовить, в том числе, профессиональных футболистов для нашей команды", — заявил Дмитрий Азаров.

Глава Самарской области также отметил значение обмена опытом между регионами в сфере развития спорта: "В каждом регионе есть что-то свое: где-то сделано больше с точки зрения развития инфраструктуры, где-то есть предприятия, которые изготавливают спортинвентарь. Нужно брать этот опыт на вооружение, развивать и у нас производство спортинвентаря и специального оборудования. Опыт Самарской области тоже интересен. Наш стенд является одним из самых посещаемых, конечно, это не случайно".

"Главная задача — добиться исполнения задач, которые поставил президент — 55% активно занимающихся физкультурой и спортом. У региона пока этот показатель гораздо ниже — 35%. И сегодня идет обмен мнениями, опытом, идеями о том, как достигнуть этого показателя, ведь за ним — здоровье нации", — подчеркнул Дмитрий Азаров.