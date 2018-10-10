В Самарском университете пройдет выставка VIII-го Всероссийского фестиваля науки

Центральная выставка VIII-го Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ будет работать 12 и 13 октября в Самарском университете.

Многочисленные площадки фестиваля проводятся под девизом "Наука 0+", а значит научно популярные мероприятия, выставки, мастер-классы и лекции будут доступны и интересны всем.

Предполагается проведение работы по следующим тематическим блокам: Космос; Техника и технологии; Наука о жизни; Гуманитарус; Экономика и инновации; Психология, Физика, Математика, Юриспруденция и многие другие.

Всего посетителей Фестиваля науки в этом году будет ждать более 50 интерактивных выставок, мастер-классов, интеллектуальных игр по всем основным направлениям современной науки и техники, более 14 научно-популярных лекций. Прямо на Фестивале посетители смогут стать участниками эксперимента (площадки "Экспериментальная психология бессознательного"), научно-популярного шоу в формате социального эксперимента ("Маршруты родного города или городская социология"), экспресс тестирования или эксклюзивных экскурсий.

Развеять научные мифы, поучаствовать в настоящих экспериментах и убедиться, что наука — это интересно можно будет 12 и 13 октября, с 10:00 до 17:00 в манеже Самарского университета (Московское шоссе, 34). С подробной программой фестиваля, расписанием лекций и мастер-классов можно ознакомиться в официальной группе мероприятия.