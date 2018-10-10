Воспитанники самарских детских садов впервые стали обладателями значков ГТО

В "МТЛ Арене" состоялось торжественное вручение наград комплекса ГТО. Впервые награждались участники I ступени комплекса — дети в возрасте от 6 до 8 лет. Всего в этот день получили значки золотого, серебряного и бронзового достоинства более 100 человек в возрасте от 6 до 80 лет.
"В Самарской области уже более 100 000 человек присоединились к движению ГТО, зарегистрировались на сайте. Нормативы принимаются в 78 центрах тестирования в городах и районах области. Каждый пятый из зарегистрировавшихся — всего около 20 000 человек — уже получил свой заслуженный знак", — рассказал руководитель управления развития физкультуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.
В 2018 году в губернии впервые был проведен фестиваль ГТО среди дошкольных образовательных учреждений, в котором приняли участие дети в возрасте от 6 лет. Среди них были также дети с ограниченными возможностями здоровья, которые благодаря поддержке родителей и педагогов по физической культуре смогли выполнить нормативы наравне с обычными детьми и заработали свои значки.
Многие участвуют в выполнении комплекса ГТО семьями: к примеру, в один день получили золотые значки ГТО 8-летний Игорь и его дедушка Дмитрий. "Когда знак отличия ГТО получают дедушки, бабушки или родители, это очень важно, дети на них смотрят и учатся. Но когда получает знак ребенок — это еще больший стимул для родителей присоединиться к движению и тоже заработать значок", — прокомментировал Дмитрий Чесалин.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.