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Массовый спорт Спорт

Воспитанники самарских детских садов впервые стали обладателями значков ГТО

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "МТЛ Арене" состоялось торжественное вручение наград комплекса ГТО. Впервые награждались участники I ступени комплекса — дети в возрасте от 6 до 8 лет. Всего в этот день получили значки золотого, серебряного и бронзового достоинства более 100 человек в возрасте от 6 до 80 лет.

"В Самарской области уже более 100 000 человек присоединились к движению ГТО, зарегистрировались на сайте. Нормативы принимаются в 78 центрах тестирования в городах и районах области. Каждый пятый из зарегистрировавшихся — всего около 20 000 человек — уже получил свой заслуженный знак", — рассказал руководитель управления развития физкультуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

В 2018 году в губернии впервые был проведен фестиваль ГТО среди дошкольных образовательных учреждений, в котором приняли участие дети в возрасте от 6 лет. Среди них были также дети с ограниченными возможностями здоровья, которые благодаря поддержке родителей и педагогов по физической культуре смогли выполнить нормативы наравне с обычными детьми и заработали свои значки.

Многие участвуют в выполнении комплекса ГТО семьями: к примеру, в один день получили золотые значки ГТО 8-летний Игорь и его дедушка Дмитрий. "Когда знак отличия ГТО получают дедушки, бабушки или родители, это очень важно, дети на них смотрят и учатся. Но когда получает знак ребенок — это еще больший стимул для родителей присоединиться к движению и тоже заработать значок", — прокомментировал Дмитрий Чесалин.

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