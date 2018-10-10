ЦСК ВВС и "Нефтехимик" обменялись вратарями

25-летний вратарь Андрей Макаров, выступавший за ЦСК ВВС в ВХЛ возвращается в Нижнекамск и продолжит играть за "Нефтехимик" в КХЛ. 21-летний вратарь Федор Коротаев возвращается из Нижнекамска в Самару.

Напомним, что у ХК "Нефтехимик" с самарским клубом имеется договор о спортивном сотрудничестве.

В сезоне-2018/19 за ЦСК ВВС Андрей Макаров сыграл 7 матчей (14 пропущенных шайб, 1 передача).

В сезоне-2018/19 у Коротаева один проведённый матч за ЦСК ВВС (стартовая игра против "Лады", 4 пропущенных шайбы). За "Нефтехимик" в КХЛ он не сыграл ни одного официального матча.

Также, ЦСК ВВС расторг контракт с Иваном Кругликовым. 22-летний защитник так и не провел ни одного матча в текущем чемпионате в составе самарской команды, сообщает сайт "летчиков".