ПТС планирует до конца дня устранить аварию на теплотрассе у Московского шоссе - Ново-Вокзальной

"Предприятие тепловых сетей" намерено устранить технологическое нарушение в работе теплосети диаметром 500 мм и восстановить автомобильное движение в полном объеме в районе пересечения Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной областного центра до конца дня 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба АО "ПТС".
Напомним, коммунальная авария произошла 10 октября. По информации "ПТС", с этого момента все потребители, получающие услугу теплоснабжения по данной теплотрассе, были переведены на резервную схему. Тогда же для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с четырех до двух полос по Московскому шоссе в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной при движении в сторону центра Самары
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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...