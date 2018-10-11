ПТС планирует до конца дня устранить аварию на теплотрассе у Московского шоссе - Ново-Вокзальной

"Предприятие тепловых сетей" намерено устранить технологическое нарушение в работе теплосети диаметром 500 мм и восстановить автомобильное движение в полном объеме в районе пересечения Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной областного центра до конца дня 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба АО "ПТС".

Напомним, коммунальная авария произошла 10 октября. По информации "ПТС", с этого момента все потребители, получающие услугу теплоснабжения по данной теплотрассе, были переведены на резервную схему. Тогда же для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с четырех до двух полос по Московскому шоссе в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной при движении в сторону центра Самары