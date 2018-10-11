Побывавший в Сирии сторонник террористов приговорен в Самаре к 9 годам колонии строгого режима

Вступил в силу приговор Приволжского окружного военного суда в отношении 24-летнего жителя Тольятти Али Нурмагомедова, признанного виновным в участии в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством РФ, признана террористической, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
По сообщению пресс-службы УФСБ по Самарской области, данные о причастности Нурмагомедова к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" были получены их сотрудниками в 2017 г. в ходе работы по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Силовики установили, что в апреле 2017 г. Нурмагомедов транзитом через территорию Турции прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, где вступил в ряды членов МТО "ИГ". 16 июня 2017 г. следственным отделом Управления в отношении Нурмагомедова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").
В марте 2018 г. Нурмагомедов перешел сирийско-турецкую границу и обратился в Генеральное консульство России в г. Стамбуле с заявлением об утрате документов и желании вернуться в РФ. 23 марта 2018 г. Нурмагомедов рейсом "Стамбул-Самара" прибыл в международный аэропорт Курумоч, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Нурмагомедов свою вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В итоге 1 августа решением Приволжского окружного военного суда он был признан виновным и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данный приговор был обжалован.
В пресс-службе УФСБ по Самарской области отметили, что апелляционным определением Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября приговор Приволжского окружного военного суда был оставлен без изменений, а апелляционная жалоба адвоката без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны