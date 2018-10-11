Побывавший в Сирии сторонник террористов приговорен в Самаре к 9 годам колонии строгого режима

Вступил в силу приговор Приволжского окружного военного суда в отношении 24-летнего жителя Тольятти Али Нурмагомедова, признанного виновным в участии в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством РФ, признана террористической, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы УФСБ по Самарской области, данные о причастности Нурмагомедова к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" были получены их сотрудниками в 2017 г. в ходе работы по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Силовики установили, что в апреле 2017 г. Нурмагомедов транзитом через территорию Турции прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, где вступил в ряды членов МТО "ИГ". 16 июня 2017 г. следственным отделом Управления в отношении Нурмагомедова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").

В марте 2018 г. Нурмагомедов перешел сирийско-турецкую границу и обратился в Генеральное консульство России в г. Стамбуле с заявлением об утрате документов и желании вернуться в РФ. 23 марта 2018 г. Нурмагомедов рейсом "Стамбул-Самара" прибыл в международный аэропорт Курумоч, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Нурмагомедов свою вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В итоге 1 августа решением Приволжского окружного военного суда он был признан виновным и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данный приговор был обжалован.

В пресс-службе УФСБ по Самарской области отметили, что апелляционным определением Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября приговор Приволжского окружного военного суда был оставлен без изменений, а апелляционная жалоба адвоката без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.