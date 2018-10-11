Кредиторы "Марс М" решили ввести процедуру реализации имущества экс-директора Михаила Косова

Собрание кредиторов ООО "Марс М" приняло решение обратиться в суд и начать в отношении экс-руководителя фирмы Михаила Косова процедуру реализации имущества, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, иск о несостоятельности Михаила Косова из-за долга в размере порядка 900 млн руб. банк ВТБ направил в суд в середине мая текущего года. Задолженность бизнесмена перед банком возникла по договорам поручительства по кредитам "Марса М". Суд согласился включить в реестр требований кредиторов только часть суммы — 735,9 млн руб. и комиссии в размере 2,5 млн руб. И, как указано в материалах дела на сайте суда, несмотря на наличие признаков неплатежеспособности должника, суд тогда принял решение реструктуризировать долг предпринимателя.

В апреле текущего года недостроенное девятиэтажное здание галереи площадью 4,2 тыс. кв. м, заложенное в ВТБ, а также земельные участки площадью 538 кв. м и 92,3 кв. м, блочную комплектную трансформаторную подстанцию и водогрейный газовый котел продали на торгах за 38,6 млн рублей. Начальная стоимость лота превышала 244 млн рублей. Покупателем выступил Николай Булохов, владелец оператора ТЦ "Опера", расположенного рядом с ­"Атриумом".

Михаил Косов признавался тогда, что Булохов действовал в его интересах и планировал, несмотря на процедуру банкротства, все же достроить объект. Однако о том, кто выступит инвестором, предприниматель говорить не стал.

Эксперты считают, что шансы кредиторов получить хотя бы часть суммы долга от реализации имущества бизнесмена невелики. По мнению партнера компании "НАФКО-Консультанты" Ирины Мостовой, само по себе решение о введении процедуры реструктуризации долга действительно свидетельствует о том, что утверждение Косова об отсутствии ценного имущества, за счет реализации которого могут быть удовлетворены требования кредиторов, соответствует действительности.

"По сути, для самого бывшего владельца "Галереи Атриум" куда выгоднее было бы завершение процедуры банкротства именно торгами, на которых могли бы быть реализованы хоть какие-то активы, а остальная часть долга была бы успешно списана. Реструктуризация же сделает такой сценарий куда менее вероятным и в случае, если Косов все-таки не намерен идти навстречу кредиторам, максимально затруднит и затянет процесс возвращения его к активной деятельности. Напомню, что реструктуризация не подразумевает списания долга, она лишь обеспечивает должнику максимально возможные в его ситуации условия для восстановления кредитоспособности, такие как введение моратория на действие исполнительных листов по имущественным взысканиям, на начисление штрафных санкций в связи с неисполнением ранее сформированных долговых обязательств, снимается наложенный арест на имущество (хотя совершать какие-либо сделки без согласия кредиторов он все равно не сможет). С учетом обстоятельств, таких как продажа наиболее ценного актива "Марс М" третьему лицу, которое действовало, как на то указывает сам Косов, в его интересах, а также отсутствие ценного имущества у должника, можно свидетельствовать о том, что сам предприниматель не рассчитывал на введение в его отношении процедуры реструктуризации долга и надеялся в скором времени вернуться к реализации незавершенного проекта по факту списания с него большей части задолженности. Еще он мог рассчитывать на то, что данная процедура была введена, а сам торговый центр — приобретен в его интересах, на некую договоренность с кредиторами. С точки зрения кредиторов, при любом сценарии шансы на удовлетворение требований, в случае введения реструктуризации в отношении должника, не располагающего ценными активами, повышаются", — заявила госпожа ­Мостовая.