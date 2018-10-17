"Чадоград" и "Мегалэнд" приглашают детей на новогодние мероприятия

Город профессий "Чадоград" и семейный парк развлечений "Мегалэнд" приглашают встретить Новый год вместе!

С 17 по 31 декабря организаторы предлагают повеселиться на коллективных елках. Для детей 5-7 лет будет устроено представление "Тайна заколдованного принца" по мотивам сказки Э.Т.А Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Деток постарше 7-11 лет ждет приключенческий квест с героями "Гравити Фолз" — "Ловушка для праздника".

Интерактивные представления проводятся для групп от 15 человек и длятся более двух часов. За это время ребята побывают в самых популярных мастерских города и локациях парка, где выполнят много интересных и веселых заданий: споют праздничные песенки, зажгут огоньки на главных елках. И конечно, станцуют зажигательный новогодний танец.

На мероприятия открыта предварительная запись.