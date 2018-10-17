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Общество

"Чадоград" и "Мегалэнд" приглашают детей на новогодние мероприятия

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Город профессий "Чадоград" и семейный парк развлечений "Мегалэнд" приглашают встретить Новый год вместе!

С 17 по 31 декабря организаторы предлагают повеселиться на коллективных елках. Для детей 5-7 лет будет устроено представление "Тайна заколдованного принца" по мотивам сказки Э.Т.А Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Деток постарше 7-11 лет ждет приключенческий квест с героями "Гравити Фолз" — "Ловушка для праздника".

Интерактивные представления проводятся для групп от 15 человек и длятся более двух часов. За это время ребята побывают в самых популярных мастерских города и локациях парка, где выполнят много интересных и веселых заданий: споют праздничные песенки, зажгут огоньки на главных елках. И конечно, станцуют зажигательный новогодний танец.

На мероприятия открыта предварительная запись.

Гудок, Красноармейская 131, 3 этаж.
https://vk.com/megakids_samara

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Последние комментарии

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Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

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Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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